ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 3, 2026 at 11:37 AM IST
ପୁରୀ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ କାୱାଶାକି ଜୋକୋ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମାନସ ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି କଳାକୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ୪୪ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଅଭିନନ୍ଦନ ବିଜୟିନୀ ଦଳ ଏବଂ 'ଭାରତୀୟ ହକିର ଗର୍ବ, ଆମ ମହିଳା ହକି ତାରକା' ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଲାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏହା ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୪୪ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକିକୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ; ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ପୁରୀ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ କାୱାଶାକି ଜୋକୋ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମାନସ ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି କଳାକୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ୪୪ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଅଭିନନ୍ଦନ ବିଜୟିନୀ ଦଳ ଏବଂ 'ଭାରତୀୟ ହକିର ଗର୍ବ, ଆମ ମହିଳା ହକି ତାରକା' ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଲାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏହା ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୪୪ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକିକୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ; ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ