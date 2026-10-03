ETV Bharat / Videos

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 3, 2026 at 11:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ କାୱାଶାକି ଜୋକୋ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମାନସ ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି କଳାକୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ୪୪ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଅଭିନନ୍ଦନ ବିଜୟିନୀ ଦଳ ଏବଂ 'ଭାରତୀୟ ହକିର ଗର୍ବ, ଆମ ମହିଳା ହକି ତାରକା' ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଲାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏହା ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୪୪ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକିକୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ; ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ 

ପୁରୀ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ କାୱାଶାକି ଜୋକୋ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମାନସ ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି କଳାକୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ୪୪ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଅଭିନନ୍ଦନ ବିଜୟିନୀ ଦଳ ଏବଂ 'ଭାରତୀୟ ହକିର ଗର୍ବ, ଆମ ମହିଳା ହକି ତାରକା' ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଲାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏହା ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୪୪ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକିକୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ; ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ 

For All Latest Updates

TAGGED:

SAND ARTIST MANAS KUMAR SAHOO
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ
ASIAN GAMES 2026
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
SAND ANIMATION INDIAN HOCKEY TEAM

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Sodasha Upachar Puja Kakatpur Maa Mangala Temple Begins

କାକଟପୁର ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା , ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ପୂଜା ଆରାଧନା

October 3, 2026 at 12:42 PM IST
Sand Artist Manas Sahoo Salute To courage of Captain Smit Machchhar through sand art

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ୍ ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ

October 1, 2026 at 8:12 PM IST
MP Dharmendra at the 'Angan Ki Utsav' program in Bamur, Angul.

ଅନୁଗୋଳ ବାମୁରରେ 'ଆଙ୍ଗନ୍ କା ଉତ୍ସବ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

September 28, 2026 at 11:30 PM IST
Python Rescued from Vani Vihar Overbridge

ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ରେ ଅଜଗର ଆତଙ୍କ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ବଡ଼ ସାପ ?

September 28, 2026 at 7:54 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.