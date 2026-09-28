ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ; ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଛାତ୍ରୀ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 28, 2026 at 2:51 PM IST
ପୁରୀ: ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଆଜି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଭାରତରତ୍ନ ସ୍ବର୍ଗତ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ୯୭ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀର ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆର୍ଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମୋନାଲିସା ମହାରାଣା ଓ ସୋନାଲି ଆଲୁକ, ଏହି ମହାନ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା କଳା ଆନିମେସନ୍ (Sand Art Animation) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।
୧୯୨୯ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସକର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ସହରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ହୃଦ୍ରେଗରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପରିବାର ଭରଣପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ୧୯୪୨ରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପରଲୋକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ୍, ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରାବଣ'; ଦଶହରାରେ ଆସୁଛି ପାର୍ଟ 1, ଫିଲ୍ମ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡିବି: ଅନୁଭବ
ଇଟିଭି ଭାରତ,ପୁରୀ
ପୁରୀ: ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଆଜି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଭାରତରତ୍ନ ସ୍ବର୍ଗତ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ୯୭ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀର ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆର୍ଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମୋନାଲିସା ମହାରାଣା ଓ ସୋନାଲି ଆଲୁକ, ଏହି ମହାନ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା କଳା ଆନିମେସନ୍ (Sand Art Animation) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।
୧୯୨୯ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସକର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ସହରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ହୃଦ୍ରେଗରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପରିବାର ଭରଣପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ୧୯୪୨ରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପରଲୋକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ୍, ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରାବଣ'; ଦଶହରାରେ ଆସୁଛି ପାର୍ଟ 1, ଫିଲ୍ମ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡିବି: ଅନୁଭବ
ଇଟିଭି ଭାରତ,ପୁରୀ