ETV Bharat / Videos

ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ; ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ ଆନିମେସନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଛାତ୍ରୀ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2026 at 2:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଆଜି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଭାରତରତ୍ନ ସ୍ବର୍ଗତ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ୯୭ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀର ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆର୍ଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ର ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମୋନାଲିସା ମହାରାଣା ଓ ସୋନାଲି ଆଲୁକ, ଏହି ମହାନ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା କଳା ଆନିମେସନ୍ (Sand Art Animation) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।

୧୯୨୯ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସକର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ସହରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ହୃଦ୍‌ରେଗରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପରିବାର ଭରଣପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ୧୯୪୨ରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପରଲୋକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ୍‌, ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରାବଣ'; ଦଶହରାରେ ଆସୁଛି ପାର୍ଟ 1, ଫିଲ୍ମ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡିବି: ଅନୁଭବ

ଇଟିଭି ଭାରତ,ପୁରୀ

ପୁରୀ: ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଆଜି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଭାରତରତ୍ନ ସ୍ବର୍ଗତ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ୯୭ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀର ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆର୍ଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ର ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମୋନାଲିସା ମହାରାଣା ଓ ସୋନାଲି ଆଲୁକ, ଏହି ମହାନ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା କଳା ଆନିମେସନ୍ (Sand Art Animation) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।

୧୯୨୯ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସକର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ସହରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ହୃଦ୍‌ରେଗରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପରିବାର ଭରଣପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ୧୯୪୨ରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପରଲୋକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ୍‌, ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରାବଣ'; ଦଶହରାରେ ଆସୁଛି ପାର୍ଟ 1, ଫିଲ୍ମ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡିବି: ଅନୁଭବ

ଇଟିଭି ଭାରତ,ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

SUDARSAN SAND ART INSTITUTE
BIRTH ANNIVERSARY LATA MANGESHKAR
ବାଲୁକା କଳା ଆନିମେସନ
ଲତା ମଙ୍ଗେସକର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ
TRIBUTE TO LATA MANGESHKAR

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Heavy Rain Damage House Kuligaon Family Live in Veranda in Nuapada

ବର୍ଷା ଦେଇଗଲା ବେଦନା; ଘରେ ଜମିଛି ପାଣି, ବାରଣ୍ଡାରେ କଟୁଛି ଦିନ

September 28, 2026 at 1:35 PM IST
nursing students rescued

ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା; ୧୨୦ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଛାତ୍ରୀ

September 26, 2026 at 5:34 PM IST
Bihar pilgrims Bus Caught Fire

୬୦ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ରାସ୍ତାରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା

September 26, 2026 at 12:47 PM IST
Sambalpur Dhanupali Sishu Mandir students

ନମାମି ଭାରତମ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଧନୁପାଲି ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାୟନ

September 26, 2026 at 12:21 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.