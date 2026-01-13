ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି - SAND ANIMATION PURI
Published : January 13, 2026 at 11:46 AM IST
Sand Animation Puri ପୁରୀ: ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଲୁକା କଳାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆନିମେସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ଏପରି କଳାକୃତିରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ନିଜ କଳାକୃତିରେ ସ୍ବାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ଭାରତର ଯୁବ ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ଭାରତର ଯୁବ ଜନସମୂହକୁ ଦିନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ଗଢିତୋଳି ଥିଲା । ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ନିଜ ବାଲୁକା କଳାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ:
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖକୁ ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । 1985 ମସିହାରୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି । ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 12 ଜାନୁଆରୀ 1863 ମସିହାରେ କୋଲକାତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଭାବନା ଶୈଳୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଠନ ନିମନ୍ତେ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
