ETV Bharat / Videos

ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ 'ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବଃ' ବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ 'ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବଃ' ବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ମାନସ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 11, 2026 at 2:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଓ ବାଲୁକା ଆନିମେଟର ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା 'ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬' ଅବସରରେ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ନିଜର ଅନନ୍ୟ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସ, ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍, ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରିଲ୍ ରାମାଫୋସା ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆନିମେସନ ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।  ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପ୍ରାୟ ୮ ଘଣ୍ଟାର ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍‌ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ମାନସ ।

ମାନସ କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା 'ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବଃ'କୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା, ସହଯୋଗ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ।

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଚକ୍‌ରେ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଜୟ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

 ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ: ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ 

ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଓ ବାଲୁକା ଆନିମେଟର ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା 'ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬' ଅବସରରେ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ନିଜର ଅନନ୍ୟ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସ, ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍, ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରିଲ୍ ରାମାଫୋସା ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆନିମେସନ ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।  ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପ୍ରାୟ ୮ ଘଣ୍ଟାର ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍‌ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ମାନସ ।

ମାନସ କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା 'ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବଃ'କୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା, ସହଯୋଗ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ।

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଚକ୍‌ରେ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଜୟ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

 ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ: ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ 

For All Latest Updates

TAGGED:

BRICS SUMMIT 2026
SAND ANIMATOR MANAS KUMAR SAHOO
SAND ANIMATION PURI
ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬
SAND ANIMATION ON BRICS

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

siddha_vinayak_temple_in_panchama

ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚମାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଦଶଶମ୍ଭୁର ମହାମିଳନ

September 10, 2026 at 6:30 PM IST
RARE SIBERIAN GODWIT

Watch: ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗ, ସାଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି କରୁଛି ଆନମନା

September 10, 2026 at 3:50 PM IST
Mysuru Dasara Elephants Fibre Rich Diet

ମହୀଶୂର ଦଶରା ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ

September 9, 2026 at 9:07 PM IST
Bihar Scorpio owner parked vehicle on roof top fearing theft

ଚୋରି ଭୟରୁ ନିଆରା ଯୋଗାଡ଼, ଛାତ ଉପରେ ସ୍କର୍ପିଓ କାର୍ ପାର୍କିଂ

September 8, 2026 at 4:32 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.