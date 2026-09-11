ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ 'ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବଃ' ବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 11, 2026 at 2:21 PM IST
ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଓ ବାଲୁକା ଆନିମେଟର ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା 'ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬' ଅବସରରେ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ନିଜର ଅନନ୍ୟ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସ, ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍, ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରିଲ୍ ରାମାଫୋସା ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆନିମେସନ ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପ୍ରାୟ ୮ ଘଣ୍ଟାର ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ମାନସ ।
ମାନସ କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା 'ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବଃ'କୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା, ସହଯୋଗ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଚକ୍ରେ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଜୟ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ: ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଓ ବାଲୁକା ଆନିମେଟର ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା 'ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬' ଅବସରରେ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ନିଜର ଅନନ୍ୟ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସ, ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍, ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରିଲ୍ ରାମାଫୋସା ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆନିମେସନ ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପ୍ରାୟ ୮ ଘଣ୍ଟାର ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ମାନସ ।
ମାନସ କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା 'ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବଃ'କୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା, ସହଯୋଗ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଚକ୍ରେ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଜୟ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ: ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ