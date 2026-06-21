ETV Bharat / Videos

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ - INTERNATIONAL YOGA DAY 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 21, 2026 at 2:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ । ସୁସ୍ଥ ନୀରୋଗ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ମହତ୍ତ୍ବ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ । ଏହି ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ପୁରୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ଥିମ୍ 'Yoga for Healthy Ageing' (ସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯୋଗ) ରହିଛି । ଆଧାର କରି ନିର୍ମିତ ଏହି ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍‌ରେ ଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆନିମେସନ୍‌ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଯୋଗର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ।

ଆନିମେସନ୍‌ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଏହି ସୃଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଗକୁ ସାମିଲ କରି ସୁସ୍ଥ, ସକ୍ରିୟ ଓ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ...

LIVE: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ

ନାରୀତ୍ବର ପର୍ବ 'ରଜ' ଅବସରରେ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ କୁନି ଝିଅ ଓ ମଡେଲ

ବାଲେଶ୍ବରରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିଆରା ରଜ ପାଳନ: କବାଡ଼ି ଖେଳିଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ପିଲା ଦିନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପୁରୀ: ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ । ସୁସ୍ଥ ନୀରୋଗ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ମହତ୍ତ୍ବ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ । ଏହି ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ପୁରୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ଥିମ୍ 'Yoga for Healthy Ageing' (ସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯୋଗ) ରହିଛି । ଆଧାର କରି ନିର୍ମିତ ଏହି ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍‌ରେ ଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆନିମେସନ୍‌ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଯୋଗର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ।

ଆନିମେସନ୍‌ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଏହି ସୃଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଗକୁ ସାମିଲ କରି ସୁସ୍ଥ, ସକ୍ରିୟ ଓ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ...

LIVE: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ

ନାରୀତ୍ବର ପର୍ବ 'ରଜ' ଅବସରରେ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ କୁନି ଝିଅ ଓ ମଡେଲ

ବାଲେଶ୍ବରରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିଆରା ରଜ ପାଳନ: କବାଡ଼ି ଖେଳିଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ପିଲା ଦିନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ୨୦୨୬
SAND ANIMATION YOGA DIVAS
SAND ARTIST MANAS KUMAR SAHOO
INTERNATIONAL YOGA DAY 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Ramaraja Utsav celebration Unique Raja Tradition in Sribantapur Jajpur

121 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ରାମରାଜା ଉତ୍ସବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

June 16, 2026 at 6:06 PM IST
Balasore women celebrated raja with Kabbadi and Various competitions with friends

ବାଲେଶ୍ବରରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିଆରା ରଜ ପାଳନ: କବାଡ଼ି ଖେଳିଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ପିଲା ଦିନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ

June 16, 2026 at 4:50 PM IST
Two burnt alive after two trucks collided in Sundargarh

ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ପରେ ଜଳିଗଲେ ଦୁଇ ଡ୍ରାଇଭର

June 16, 2026 at 10:46 AM IST
RAJA SANKRANTI CELEBRATION

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି

June 15, 2026 at 2:59 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.