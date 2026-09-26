ନମାମି ଭାରତମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଧନୁପାଲି ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାୟନ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 26, 2026 at 12:21 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ନମାମି ଭାରତମ୍" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଠାରେ କୋଟି କଣ୍ଠରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 'ନମାମି ଭରାତମ୍' ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ କୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱର, ଏକ ତାଳରେ ଏକ ସମୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ)ରେ ଏହା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଧନୁପାଲି ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନମାମି ଭାରତମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରେ, 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍ବର, ଏକ ଲୟ, ଏକ ତାଳ ଓ ଏକ ସମୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ସାରା ଭାରତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଧନୁପାଲି ସ୍ଥିତ ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 2 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’କୁ ଅପମାନ କଲେ ହେବ ଅପରାଧ: ବିଲ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରି
ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ’ 6 ପଦ ଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
ସମ୍ବଲପୁର: "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ନମାମି ଭାରତମ୍" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଠାରେ କୋଟି କଣ୍ଠରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 'ନମାମି ଭରାତମ୍' ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ କୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱର, ଏକ ତାଳରେ ଏକ ସମୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ)ରେ ଏହା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଧନୁପାଲି ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନମାମି ଭାରତମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରେ, 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍ବର, ଏକ ଲୟ, ଏକ ତାଳ ଓ ଏକ ସମୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ସାରା ଭାରତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଧନୁପାଲି ସ୍ଥିତ ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 2 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’କୁ ଅପମାନ କଲେ ହେବ ଅପରାଧ: ବିଲ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରି
ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ’ 6 ପଦ ଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର