ETV Bharat / Videos

ନମାମି ଭାରତମ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଧନୁପାଲି ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାୟନ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 26, 2026 at 12:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌, ନମାମି ଭାରତମ୍‌" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଠାରେ କୋଟି କଣ୍ଠରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ ଗାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 'ନମାମି ଭରାତମ୍‌' ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ କୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱର, ଏକ ତାଳରେ ଏକ ସମୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ ଗାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ)ରେ ଏହା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
 

ଧନୁପାଲି ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନମାମି ଭାରତମ୍‌, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରେ, 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍ବର, ଏକ ଲୟ, ଏକ ତାଳ ଓ ଏକ ସମୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ ଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ସାରା ଭାରତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଧନୁପାଲି ସ୍ଥିତ ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 2 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଛନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’କୁ ଅପମାନ କଲେ ହେବ ଅପରାଧ: ବିଲ୍‌କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରି

ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ’ 6 ପଦ ଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ସମ୍ବଲପୁର: "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌, ନମାମି ଭାରତମ୍‌" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଠାରେ କୋଟି କଣ୍ଠରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ ଗାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 'ନମାମି ଭରାତମ୍‌' ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ କୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱର, ଏକ ତାଳରେ ଏକ ସମୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ ଗାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ)ରେ ଏହା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
 

ଧନୁପାଲି ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନମାମି ଭାରତମ୍‌, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରେ, 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍ବର, ଏକ ଲୟ, ଏକ ତାଳ ଓ ଏକ ସମୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ ଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ସାରା ଭାରତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଧନୁପାଲି ସ୍ଥିତ ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 2 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଛନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’କୁ ଅପମାନ କଲେ ହେବ ଅପରାଧ: ବିଲ୍‌କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରି

ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ’ 6 ପଦ ଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

ବନ୍ଦେ ମାତରମ
ଧନୁପାଲି ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର
VANDE MATARAM 150TH ANNIVERSARY
NAMAMI BHARATAM
VANDE MATARAM

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Bihar pilgrims Bus Caught Fire

୬୦ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ରାସ୍ତାରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା

September 26, 2026 at 12:47 PM IST
truck loaded with iron crashed into shop in Khordha

ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଲା ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ; ୩ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର

September 24, 2026 at 1:03 PM IST
Dhenkanal Gajalakshmi Puja festival

ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବର ପଡିଲା ମୂଳଦୁଆ; ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ମାଟି ଅନୁକୂଳ

September 23, 2026 at 10:26 PM IST
MMDR AMENDMENT ACT

MMDR ଆଇନ; 'ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ହରାଇବ 12000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଛଡାଇ ନେବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର'

September 23, 2026 at 5:08 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.