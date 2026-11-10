98 ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା: ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି 'ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା'
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 10, 2026 at 4:54 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆରାଧନା ସହ ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ, ଝରଣା, ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଓ ଯାତ୍ରା । ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କୋପ ବର୍ଷାରୁ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଉଠାଇ ଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । ସମ୍ବଲପୁରର ସାହାସପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଉକ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ବି ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ପରଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସହ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି l
ସମ୍ବଲପୁର ସହରରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ସାହାସପୁର ଗାଁ । ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ । ଗାଁର ମୂଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ । ଆଉ ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 90 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ରହିଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିର ପର ଦିନ ଏହି ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହା 98 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଜନ ସମାଗମ ହୁଏ । ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ।
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ:
ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଆରାଧନା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏବେ ସବୁଆଡେ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି । ଏହି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ଗାଁର ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ସଚେତନତା ପର୍ବ ବୋଲି କହିପାରିବା ।"
ଯାତ୍ରା କମିଟି ଉପସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମେଣ୍ଡଳୀ କୁହନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ 98 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗାଁ ତଥା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛୁ । ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା, ଗୋମାତାଙ୍କ ପୂଜା, ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ, ମାଟି ଓ ପବନର ପୂଜା ଅଟେ । ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରୁ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଟେକିଥିଲେ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ପ୍ରକୃତି ଉପାସକ ଥିଲେ । ତେଣୁ ଆମେ ଗିରି, ବଣ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶିଳ୍ପ ନଗରୀରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ମା' ଧନଦାତ୍ରୀ
Watch: ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର୍ ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନିଆରା ଥିମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜିଚୌକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଦେଲା ବାର୍ତ୍ତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
ସମ୍ବଲପୁର: ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆରାଧନା ସହ ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ, ଝରଣା, ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଓ ଯାତ୍ରା । ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କୋପ ବର୍ଷାରୁ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଉଠାଇ ଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । ସମ୍ବଲପୁରର ସାହାସପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଉକ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ବି ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ପରଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସହ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି l
ସମ୍ବଲପୁର ସହରରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ସାହାସପୁର ଗାଁ । ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ । ଗାଁର ମୂଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ । ଆଉ ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 90 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ରହିଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିର ପର ଦିନ ଏହି ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହା 98 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଜନ ସମାଗମ ହୁଏ । ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ।
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ:
ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଆରାଧନା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏବେ ସବୁଆଡେ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି । ଏହି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ଗାଁର ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ସଚେତନତା ପର୍ବ ବୋଲି କହିପାରିବା ।"
ଯାତ୍ରା କମିଟି ଉପସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମେଣ୍ଡଳୀ କୁହନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ 98 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗାଁ ତଥା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛୁ । ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା, ଗୋମାତାଙ୍କ ପୂଜା, ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ, ମାଟି ଓ ପବନର ପୂଜା ଅଟେ । ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରୁ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଟେକିଥିଲେ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ପ୍ରକୃତି ଉପାସକ ଥିଲେ । ତେଣୁ ଆମେ ଗିରି, ବଣ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶିଳ୍ପ ନଗରୀରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ମା' ଧନଦାତ୍ରୀ
Watch: ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର୍ ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନିଆରା ଥିମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜିଚୌକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଦେଲା ବାର୍ତ୍ତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର