ସାନ ଭାଇ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ପାଟବସ୍ତ୍ର, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ ବଳଦେବଜୀଉ - PATA BASTRA SENT RITUALS
Published : October 26, 2025 at 11:26 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବଡ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କୁ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରେରଣ କଲେ ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ । ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୈବୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ପଞ୍ଚୁକ ଅର୍ଥାତ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ବଡବାଡ ମଣିମା ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି । ଏହି ବେଶରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ବଳଦେବଜୀଉ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀରୁ ତିନୋଟି ପାଟବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ।
ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସାନଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରୁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ନିକଟକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଠା ଯାଇଥାଏ । ପଞ୍ଚୁକର ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଶନିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସହକାରୀ ପ୍ରଶାସକ ତିନୋଟି ପାଟବସ୍ତ୍ର ଆଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶାସନ । ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରଥଦାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଅତିଥି ଭବନରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଯାଇ ପାଟବସ୍ତ୍ରକୁ ସେବାୟତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
କାହିଁକି ଓ କେବେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ:
ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶେଷନାଗ ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ସେବାୟତ ମାଧବ ଚରଣ ପତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ,"ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ନାମରେ ଦ୍ଵାପର ଯୁଗର ଜଣେ ଅପରାଜୟ ଅସୁର ଥିଲା । କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମାମୁଁ କଂସ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରକୁ ପଠାଇଥିଲା । ତେବେ ଯୁଦ୍ଧରେ କାମପାଳ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ନିଜର ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଖୁସି ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଏକ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ଭାଇ ମୋର ଜଗତଜିତା ଭାବେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ।"
ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପତ୍ରୀ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି," ଉଭୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ପାଳିତ ହେଉଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସତ୍ତ୍ଵଲିପି ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ପାଟଶାଢ଼ୀ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ ।"
ପରମ୍ପରା ଓ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଆଣିବାକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରୁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ:
ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଟ ଆଣିବା ପରମ୍ପରା ଚଳି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପାଟବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଥିବା ସହକାରୀ ପ୍ରଶାସକ କୁହନ୍ତି,"ଆମେ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛୁ । ଏହି ପ୍ରଥା ବହୁ ପୁରୁଣା ତେବେ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେମିତି ପାଟବସ୍ତ୍ର ଆଣୁ ସେହିଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଟବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଛୁ ।"
ସେହିପରି ବଳଦେବଜୀଉ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନବକ୍ରିଷ୍ଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଟବସ୍ତ୍ର ଆସିବା ପରମ୍ପରା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା । ସାନଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ପାଟବସ୍ତ୍ର ବଡଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ଏବଂ ସେହି ପାଟବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉ ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । "
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ବେଶ:
କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥି (ନଭେମ୍ବର ୨)ରେ ବଳଦେବଜୀଉ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମଧୁଦୈତ୍ୟ ବଧ ବେଶ, ଦ୍ଵାଦଶୀ ତିଥିରେ ଗରୁଡ଼ ଦ୍ଵାଦଶୀ ବା ତୁଳସୀ ବିବାହ ନୀତି, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ କ୍ରୁବିନ୍ଦ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ବକାସୁର ବଧ ବେଶ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀଜିଉ ପଦ୍ମ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ।
ପରମ୍ପରା ଓ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଆଣିବାକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରୁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ:
ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଟ ଆଣିବା ପରମ୍ପରା ଚଳି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପାଟବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଥିବା ସହକାରୀ ପ୍ରଶାସକ କୁହନ୍ତି,"ଆମେ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛୁ । ଏହି ପ୍ରଥା ବହୁ ପୁରୁଣା ତେବେ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେମିତି ପାଟବସ୍ତ୍ର ଆଣୁ ସେହିଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଟବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଛୁ ।"
ସେହିପରି ବଳଦେବଜୀଉ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନବକ୍ରିଷ୍ଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଟବସ୍ତ୍ର ଆସିବା ପରମ୍ପରା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା । ସାନଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ପାଟବସ୍ତ୍ର ବଡଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ଏବଂ ସେହି ପାଟବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉ ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । "
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ବେଶ:
କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥି (ନଭେମ୍ବର ୨)ରେ ବଳଦେବଜୀଉ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମଧୁଦୈତ୍ୟ ବଧ ବେଶ, ଦ୍ଵାଦଶୀ ତିଥିରେ ଗରୁଡ଼ ଦ୍ଵାଦଶୀ ବା ତୁଳସୀ ବିବାହ ନୀତି, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ କ୍ରୁବିନ୍ଦ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ବକାସୁର ବଧ ବେଶ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀଜିଉ ପଦ୍ମ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ।
