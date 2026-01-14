ETV Bharat / Videos

WATCH: ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ପୋଙ୍ଗଲ ଓ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା - MAKAR SANKRANTI 2026

ରଙ୍ଗିନ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 14, 2026 at 10:45 AM IST

ପୁରୀ: ପୋଙ୍ଗଲ ଓ ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା କଳାକାର ମାନସ ସାହୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ପବିତ୍ର ପରିବେଶରେ ଏକ ରଙ୍ଗିନ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । 

ଭକ୍ତି ଓ କଳାତ୍ମକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଶେଷ ଆନିମେସନ ଫସଲ ଉତ୍ସବ, କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତାର ଉତ୍ସବମୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ମାତ୍ର ୨ ରୁ ୩ ମିନିଟ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଳାକୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ମାନସ ସାହୁଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ଓ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ କଳାରେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ।


ଏହି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ କଳାକାର ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ବର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧି, ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମକର ଚୌରାଶୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜିଉ । ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । 

