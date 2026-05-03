କଳା ବ୍ୟାଚ ପରିଧାନ କରି ସାମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସମ୍ବାଦିକ - LABOURS DAY 2026
Published : May 3, 2026 at 3:00 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡା ମୁକ୍ତକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କଳା ବ୍ୟାଚ ପରିଧାନ କରି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ନିମାପଡା ମୁକ୍ତକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଠାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଉତ୍ସବ ପରିସରରେ ସେତେବେଳେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶତାଧିକ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଜ ପୋଷାକରେ କଳା ବ୍ୟାଚ ଲଗାଇ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଣଦେଖା କରୁଥିବାରୁ, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କାରଣ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଅଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ରୂପରେଖା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା
