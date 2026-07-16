ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 22 କେଜି ଓଜନର 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଧୂପକାଠି - PURI 10 FEET LONG AGARBATTI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 16, 2026 at 9:50 AM IST
ପୁରୀ: ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଆଜି ବିଶ୍ବନିୟନ୍ତା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସାରା ଜଗତର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ଧନ୍ୟ ହେବେ କୋଟି ଜନମାନସ । ଏହି ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାବା ଭୈରବାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଧୂପକାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିବ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଭୈରବାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଧୂପକାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 22 କେଜି ରହିଛି । ଏହି ଧୂପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବର, ଅଗରୁ, ଶ୍ରୀକର୍ପୁର, ଗୋଗୁଳ ଝୁଣ, କସ୍ତୁରୀ ଭଳି ଉପାଦାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀକ ବାଳୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୧୦୦ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଲି ରଥକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲି କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
Rath Yatra 2026 Live: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ପୁରୀ: ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଆଜି ବିଶ୍ବନିୟନ୍ତା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସାରା ଜଗତର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ଧନ୍ୟ ହେବେ କୋଟି ଜନମାନସ । ଏହି ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାବା ଭୈରବାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଧୂପକାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିବ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଭୈରବାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଧୂପକାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 22 କେଜି ରହିଛି । ଏହି ଧୂପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବର, ଅଗରୁ, ଶ୍ରୀକର୍ପୁର, ଗୋଗୁଳ ଝୁଣ, କସ୍ତୁରୀ ଭଳି ଉପାଦାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀକ ବାଳୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୧୦୦ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଲି ରଥକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲି କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
Rath Yatra 2026 Live: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ