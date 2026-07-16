ETV Bharat / Videos

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 22 କେଜି ଓଜନର 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଧୂପକାଠି - PURI 10 FEET LONG AGARBATTI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଧୂପ ତିଆରି କଲେ ବାବା ଭୈରବାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 16, 2026 at 9:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଆଜି ବିଶ୍ବନିୟନ୍ତା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସାରା ଜଗତର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ଧନ୍ୟ ହେବେ କୋଟି ଜନମାନସ । ଏହି ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାବା ଭୈରବାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଧୂପକାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିବ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ।  

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଭୈରବାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଧୂପକାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ  22 କେଜି ରହିଛି । ଏହି ଧୂପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବର, ଅଗରୁ, ଶ୍ରୀକର୍ପୁର, ଗୋଗୁଳ ଝୁଣ, କସ୍ତୁରୀ ଭଳି ଉପାଦାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀକ ବାଳୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ  ୧୦୦ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଲି ରଥକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲି କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

Rath Yatra 2026 Live: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପୁରୀ: ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଆଜି ବିଶ୍ବନିୟନ୍ତା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସାରା ଜଗତର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ଧନ୍ୟ ହେବେ କୋଟି ଜନମାନସ । ଏହି ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାବା ଭୈରବାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଧୂପକାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିବ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ।  

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଭୈରବାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଧୂପକାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ  22 କେଜି ରହିଛି । ଏହି ଧୂପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବର, ଅଗରୁ, ଶ୍ରୀକର୍ପୁର, ଗୋଗୁଳ ଝୁଣ, କସ୍ତୁରୀ ଭଳି ଉପାଦାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀକ ବାଳୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ  ୧୦୦ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଲି ରଥକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲି କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

Rath Yatra 2026 Live: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

MAYURBHANJ BABA BHAIRABANANDA
LONG INCENSE STICK FOR RATH YATRA
PURI RATH YATRA 2026
ରଥଯାତ୍ରା 2026
PURI 10 FEET LONG AGARBATTI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Rath Yatra 2026

ଡାକିଲା କାଳିଆ, ଲାଗିଲା ଡୋରି; ପାଦରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ସତ୍ତ୍ୱେ 200 କିମି ଚାଲିଲେ ଭକ୍ତ

July 15, 2026 at 11:10 PM IST
Khordha boys built chariots for Rath yatra out of their pocket money

Watch: ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରଥ ତିଆରି କଲେ ଖୋରଧାର କୁନି କୁନି ବିଶ୍ଵକର୍ମା

July 15, 2026 at 4:50 PM IST
ISKCON Faces Protest in Puri Over Untimely Rath Yatra Row

ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ପୁରୀବାସୀ

July 12, 2026 at 11:00 AM IST
MADHYA PRADESH INDORE TRAIN

ଇନ୍ଦୋର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ସମୋସା ପାଇଁ ନୁହେଁ ସିଗନାଲ୍ ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲା ଟ୍ରେନ

July 8, 2026 at 1:58 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.