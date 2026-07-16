ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମ୍ୱୁଲା୍ସ, ରାସ୍ତା ଛାଡିଲେ ଭକ୍ତ - ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 16, 2026 at 2:31 PM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଢୁଛି ଜନଗହଳି । ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତ ଅଲଗା ହୋଇ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡିଛନ୍ତି । ଜନଗହଳି ଭିତରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ତେବେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ସେବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡା କଡା କରାଯାଇଛି । ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି । ରଥାରୂଢ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରଥଯାତ୍ରା 2026; ରଥରେ ବିରାଜିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ହେବ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି
ଭିଡ ଭିତରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଲେ ଭକ୍ତ; ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲ 15
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ପୁରୀ: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଢୁଛି ଜନଗହଳି । ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତ ଅଲଗା ହୋଇ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡିଛନ୍ତି । ଜନଗହଳି ଭିତରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ତେବେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ସେବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡା କଡା କରାଯାଇଛି । ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି । ରଥାରୂଢ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରଥଯାତ୍ରା 2026; ରଥରେ ବିରାଜିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ହେବ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି
ଭିଡ ଭିତରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଲେ ଭକ୍ତ; ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲ 15
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ