ETV Bharat / Videos

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମ୍ୱୁଲା୍ସ, ରାସ୍ତା ଛାଡିଲେ ଭକ୍ତ - ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ratha yatra 2026 (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 16, 2026 at 2:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଢୁଛି ଜନଗହଳି । ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତ ଅଲଗା ହୋଇ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡିଛନ୍ତି । ଜନଗହଳି ଭିତରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ତେବେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ସେବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡା କଡା କରାଯାଇଛି । ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି । ରଥାରୂଢ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 

ରଥଯାତ୍ରା 2026; ରଥରେ ବିରାଜିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ହେବ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି

ଭିଡ ଭିତରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଲେ ଭକ୍ତ; ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲ 15

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପୁରୀ: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଢୁଛି ଜନଗହଳି । ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତ ଅଲଗା ହୋଇ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡିଛନ୍ତି । ଜନଗହଳି ଭିତରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ତେବେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ସେବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡା କଡା କରାଯାଇଛି । ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି । ରଥାରୂଢ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 

ରଥଯାତ୍ରା 2026; ରଥରେ ବିରାଜିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ହେବ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି

ଭିଡ ଭିତରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଲେ ଭକ୍ତ; ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲ 15

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

RATHA YATRA
PURI JAGANNATH TEMPLE
ରଥଯାତ୍ରା 2026
ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର
RATHA YATRA 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

aerial view of the BadaDanda blanketed with colourful umbrellas

ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଛତାରେ ରଙ୍ଗୀନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ବଢୁଛି ବର୍ଷା ବଢୁଛି ଗହଳି

July 16, 2026 at 1:29 PM IST
Baba Bhairabananda Saraswati crafted a special 10 foot long incense stick for the Lord Jagannath

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 22 କେଜି ଓଜନର 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଧୂପକାଠି

July 16, 2026 at 9:50 AM IST
Rath Yatra 2026

ଡାକିଲା କାଳିଆ, ଲାଗିଲା ଡୋରି; ପାଦରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ସତ୍ତ୍ୱେ 200 କିମି ଚାଲିଲେ ଭକ୍ତ

July 15, 2026 at 11:10 PM IST
Khordha boys built chariots for Rath yatra out of their pocket money

Watch: ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରଥ ତିଆରି କଲେ ଖୋରଧାର କୁନି କୁନି ବିଶ୍ଵକର୍ମା

July 15, 2026 at 4:50 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.