ETV Bharat / Videos

ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗୁଞ୍ଜିଲା 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ଧ୍ବନି, ରଥଯାତ୍ରାରେ 25000 ଭକ୍ତ ସାମିଲ - AHEMADABAD CHARIOT FESTIVAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗୁଞ୍ଜିଲା 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ଧ୍ବନି: ମଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସମାପନ ପରେ ଗଡ଼ିଲା ରଥ, 25000 ଭକ୍ତ ସାମିଲ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 17, 2026 at 3:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗାନ୍ଧିନଗର (ଗୁଜୁରାଟ): ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଗୁଜୁରାଟର ଏକ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଘେରା ସ୍ଥାନ ଅଦାଲାଜ୍ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଧୂମଧାମ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 25,000 ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' କହି ରଥର ନଗର ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 

ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ରଥ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସମାପନ କରିଥିଲେ । ନରହରି ଅମିନ (ଗୁଜୁରାଟର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ) ଏବଂ ମୀରା ବେନ୍ ପଟେଲ (ମେୟର, ଗାନ୍ଧୀନଗର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 

ଗତକାଲି ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଶନି ମନ୍ଦିର, ୱର୍ସାଦ ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଅଦାଲାଜ୍ ସର୍କଲ୍ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ରଥ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହୁଥିବା ବହୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ଦିରରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ଦିରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୀତିନୀତି ସମାପନ କରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ପୁନର୍ବାର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Watch: ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ, ରାଧେ ରାଧେ ଧ୍ବନିରେ କମ୍ପିଲା ପରିବେଶ

ଦେବଭୂମି ରଥଯାତ୍ରା; ସାମିଲ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଜିନ୍ଦଲ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଟାଣିଲେ ରଥ

ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଗାନ୍ଧିନଗର (ଗୁଜୁରାଟ): ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଗୁଜୁରାଟର ଏକ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଘେରା ସ୍ଥାନ ଅଦାଲାଜ୍ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଧୂମଧାମ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 25,000 ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' କହି ରଥର ନଗର ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 

ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ରଥ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସମାପନ କରିଥିଲେ । ନରହରି ଅମିନ (ଗୁଜୁରାଟର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ) ଏବଂ ମୀରା ବେନ୍ ପଟେଲ (ମେୟର, ଗାନ୍ଧୀନଗର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 

ଗତକାଲି ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଶନି ମନ୍ଦିର, ୱର୍ସାଦ ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଅଦାଲାଜ୍ ସର୍କଲ୍ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ରଥ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହୁଥିବା ବହୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ଦିରରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ଦିରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୀତିନୀତି ସମାପନ କରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ପୁନର୍ବାର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Watch: ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ, ରାଧେ ରାଧେ ଧ୍ବନିରେ କମ୍ପିଲା ପରିବେଶ

ଦେବଭୂମି ରଥଯାତ୍ରା; ସାମିଲ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଜିନ୍ଦଲ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଟାଣିଲେ ରଥ

ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭେଚ୍ଛା

For All Latest Updates

TAGGED:

RATH YATRA CELEBRATION AHEMADABAD
CHARIOT FESTIVAL GUJURAT
RATH YATRA CELEBRATION GUJURAT
ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରଥଯାତ୍ରା
AHEMADABAD CHARIOT FESTIVAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Rath Yatra celebrated with devotion in various places of Sambalpur

Watch: ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ, ରାଧେ ରାଧେ ଧ୍ବନିରେ କମ୍ପିଲା ପରିବେଶ

July 17, 2026 at 10:36 AM IST
ANGUL RATH YATRA

ଦେବଭୂମି ରଥଯାତ୍ରା; ସାମିଲ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଜିନ୍ଦଲ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଟାଣିଲେ ରଥ

July 16, 2026 at 7:40 PM IST
rakesh kumar patra ratha yatra wish

ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭେଚ୍ଛା

July 16, 2026 at 5:16 PM IST
RATHA YATRA 2026

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ, ରାସ୍ତା ଛାଡିଲେ ଭକ୍ତ

July 16, 2026 at 2:31 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.