ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗୁଞ୍ଜିଲା 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ଧ୍ବନି, ରଥଯାତ୍ରାରେ 25000 ଭକ୍ତ ସାମିଲ - AHEMADABAD CHARIOT FESTIVAL
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 17, 2026 at 3:30 PM IST
ଗାନ୍ଧିନଗର (ଗୁଜୁରାଟ): ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଗୁଜୁରାଟର ଏକ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଘେରା ସ୍ଥାନ ଅଦାଲାଜ୍ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଧୂମଧାମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 25,000 ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' କହି ରଥର ନଗର ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ରଥ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସମାପନ କରିଥିଲେ । ନରହରି ଅମିନ (ଗୁଜୁରାଟର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ) ଏବଂ ମୀରା ବେନ୍ ପଟେଲ (ମେୟର, ଗାନ୍ଧୀନଗର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଗତକାଲି ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଶନି ମନ୍ଦିର, ୱର୍ସାଦ ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଅଦାଲାଜ୍ ସର୍କଲ୍ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ରଥ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହୁଥିବା ବହୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ଦିରରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ଦିରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୀତିନୀତି ସମାପନ କରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ପୁନର୍ବାର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ।
ଗାନ୍ଧିନଗର (ଗୁଜୁରାଟ): ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଗୁଜୁରାଟର ଏକ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଘେରା ସ୍ଥାନ ଅଦାଲାଜ୍ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଧୂମଧାମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 25,000 ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' କହି ରଥର ନଗର ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ରଥ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସମାପନ କରିଥିଲେ । ନରହରି ଅମିନ (ଗୁଜୁରାଟର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ) ଏବଂ ମୀରା ବେନ୍ ପଟେଲ (ମେୟର, ଗାନ୍ଧୀନଗର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଗତକାଲି ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଶନି ମନ୍ଦିର, ୱର୍ସାଦ ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଅଦାଲାଜ୍ ସର୍କଲ୍ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ରଥ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହୁଥିବା ବହୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ଦିରରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ଦିରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୀତିନୀତି ସମାପନ କରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ପୁନର୍ବାର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ।