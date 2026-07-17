ETV Bharat / Videos

Watch: ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ, ରାଧେ ରାଧେ ଧ୍ବନିରେ କମ୍ପିଲା ପରିବେଶ - CHARIOT FESTIVAL SAMBALPUR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ସମ୍ବଲପୁରରେ ରଥଯାତ୍ରା: ରାଧେ ରାଧେ ଧ୍ବନିରେ କମ୍ପିଲା ପରିବେଶ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧୂମଧାମ୍‌ରେ ପାଳିତ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 17, 2026 at 10:36 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସାରା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଏବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ମାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । 

ସ‌ହରର ଝାଡୁଆପଡ଼ାର ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର, ସାକ୍ଷିପଡା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାଧାମଦନ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର, ମୋଦିପଡା ଜଗନ୍ମାଥ ମନ୍ଦିର, କ୍ଷେତରାଜପୁର ଜଗନ୍ମାଥ ମନ୍ଦିର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ମାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପୂଜକଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଅନୁସାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଇ ରଥାଋଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଛେରାପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପିତ ହେବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଭଜନକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । 
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦେବଭୂମି ରଥଯାତ୍ରା; ସାମିଲ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଜିନ୍ଦଲ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଟାଣିଲେ ରଥ

ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭେଚ୍ଛା

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ, ରାସ୍ତା ଛାଡିଲେ ଭକ୍ତ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର 

ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସାରା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଏବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ମାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । 

ସ‌ହରର ଝାଡୁଆପଡ଼ାର ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର, ସାକ୍ଷିପଡା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାଧାମଦନ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର, ମୋଦିପଡା ଜଗନ୍ମାଥ ମନ୍ଦିର, କ୍ଷେତରାଜପୁର ଜଗନ୍ମାଥ ମନ୍ଦିର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ମାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପୂଜକଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଅନୁସାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଇ ରଥାଋଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଛେରାପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପିତ ହେବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଭଜନକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । 
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦେବଭୂମି ରଥଯାତ୍ରା; ସାମିଲ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଜିନ୍ଦଲ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଟାଣିଲେ ରଥ

ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭେଚ୍ଛା

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ, ରାସ୍ତା ଛାଡିଲେ ଭକ୍ତ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର 

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMBALPUR RATHAYATRA CELEBRATION
ସମ୍ବଲପୁର ରଥଯାତ୍ରା
RATH YATRA 2026
CHARIOT FESTIVAL SAMBALPUR
RATHAYATRA CELEBRATION SAMBALPUR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

ANGUL RATH YATRA

ଦେବଭୂମି ରଥଯାତ୍ରା; ସାମିଲ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଜିନ୍ଦଲ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଟାଣିଲେ ରଥ

July 16, 2026 at 7:40 PM IST
rakesh kumar patra ratha yatra wish

ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭେଚ୍ଛା

July 16, 2026 at 5:16 PM IST
RATHA YATRA 2026

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ, ରାସ୍ତା ଛାଡିଲେ ଭକ୍ତ

July 16, 2026 at 2:31 PM IST
aerial view of the BadaDanda blanketed with colourful umbrellas

ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଛତାରେ ରଙ୍ଗୀନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ବଢୁଛି ବର୍ଷା ବଢୁଛି ଗହଳି

July 16, 2026 at 1:29 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.