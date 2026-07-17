Watch: ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ, ରାଧେ ରାଧେ ଧ୍ବନିରେ କମ୍ପିଲା ପରିବେଶ - CHARIOT FESTIVAL SAMBALPUR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 17, 2026 at 10:36 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସାରା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଏବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ମାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ସହରର ଝାଡୁଆପଡ଼ାର ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର, ସାକ୍ଷିପଡା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାଧାମଦନ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର, ମୋଦିପଡା ଜଗନ୍ମାଥ ମନ୍ଦିର, କ୍ଷେତରାଜପୁର ଜଗନ୍ମାଥ ମନ୍ଦିର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ମାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପୂଜକଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଅନୁସାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଇ ରଥାଋଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଛେରାପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପିତ ହେବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଭଜନକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦେବଭୂମି ରଥଯାତ୍ରା; ସାମିଲ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଜିନ୍ଦଲ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଟାଣିଲେ ରଥ
ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭେଚ୍ଛା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସାରା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଏବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ମାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ସହରର ଝାଡୁଆପଡ଼ାର ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର, ସାକ୍ଷିପଡା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାଧାମଦନ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର, ମୋଦିପଡା ଜଗନ୍ମାଥ ମନ୍ଦିର, କ୍ଷେତରାଜପୁର ଜଗନ୍ମାଥ ମନ୍ଦିର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ମାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପୂଜକଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଅନୁସାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଇ ରଥାଋଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଛେରାପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପିତ ହେବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଭଜନକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦେବଭୂମି ରଥଯାତ୍ରା; ସାମିଲ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଜିନ୍ଦଲ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଟାଣିଲେ ରଥ
ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭେଚ୍ଛା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର