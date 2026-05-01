ETV Bharat / Videos

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ହେଲା ସମ୍ପନ୍ନ - CHARIOT CONSTRUCTION PURI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ହେଲା ସମ୍ପନ୍ନ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 1, 2026 at 11:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଜନ୍ମ ତିଥିରେ ରଥଖଳାରେ ତିନି ରଥର ଗୁଜ, ଅର ଏବଂ ତୁମ୍ବରେ ଅର ସଂଯୋଗ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ବିଧିମତେ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି । ଏଥିସହ ଚକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତୁମ୍ବରେ ଅର ଭୁଜା ଯାଇ ଅରରେ କଣ୍ଟା ବାଦିଆ ବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଭୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ରଥଖଳା ସମ୍ମୁଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଯନ୍ତାଗାଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପୂର୍ବଦିନରୁ ରଥ ଅମୀନ ସାଲ ଗୁଜ, କୁଡ଼ୁକା ଏବଂ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଚଉପଟ ପାଇଁ ତିନି ରଥ ଚାଳିକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୮ଟି ଲେଖାଏଁ ୧୨ ଫୁଟିଆ ଧଉରା ଏବଂ ଅସନ କାଠ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାମାନେ ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଠରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାହାରଦ ରଖି ନଡ଼ିଆ ବାଡେଇ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ତିନି ରଥର ସାଥୀ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ସାଲ ଗୁଜ କାଠ, ଜଳାଜନ୍ତ୍ର ଚଉପଟ କରିବା ସହ ଅର ପଟାକୁ ମାପ ପ୍ରକାରେ କାଟି ତାର ମୁଖକୁ ସାଲ କରି ସାଇତି ରଖିଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଚନ୍ଦନ ଠାକୁର ବିଜେ ହୋଇ ରଥଖଳା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ତିନି ରଥର ରୂପକାର ସେବକମାନେ ଚଉପଟ ସାଲଗୁଜରେ ଶ୍ରୀନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କ ରୂପ ଅଙ୍କନ କରି ମାହାରଦ ରଖି ନଡିଆ ବାଡେଇ ପୂଜା ସହ ରୂପ ଖୋଦେଇ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରକାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି । 

ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା ସେବକ ମାନେ ତିନି ରଥର ଚକା ଡେରା ନୀତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପନ୍ଦାରି, ବଳା ଏବଂ ଅର କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରି ବାକି ରଥ ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ବଳା, ପନ୍ଦାରି ଏବଂ ଅର କଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ରଥଖଳା: ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନି ରଥର ତୁମ୍ବ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପୁରୀ
ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ପୁରୀ
RATHA KHALA UPDATE
RATH YATRA 2026
CHARIOT CONSTRUCTION PURI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.