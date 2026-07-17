ETV Bharat / Videos

Rath Yatra 2026 Day 2 LIVE:ଜନ୍ମବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ - JAGANNATH PURI CHARIOT PULLING LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 17, 2026 at 9:33 AM IST

|

Updated : July 17, 2026 at 9:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Puri  Rath Yatra Day Two :  ଆଜି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତିନି ରଥ ଟଣା  ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ତିନିଟି ଯାକ ରଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ । ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜନ୍ମବେଦୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀ । ଗତକାଲି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ମାର୍କେଟ ଛକ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ମରିଚିକୋଟ ଛକ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣା ଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳ 9.30ରୁ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି ତିନିଠାକୁର  ।

 

ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ରାତିସାରା ଅନିଦ୍ରାକୁ ଭୁଲି ଆଜି ସକାଳେ ରଥାରୁଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ । ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି । କାହା ହାତରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ତ, କାହା ମୁହଁରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି, ପୁ୍‌ଣି ଆଉ କିଏ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା । ଝାଞ୍ଜ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରିବେଶ । 

 

ଆଜି ତିନି ରଥ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିଆଯିବ।     

 

Puri  Rath Yatra Day Two :  ଆଜି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତିନି ରଥ ଟଣା  ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ତିନିଟି ଯାକ ରଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ । ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜନ୍ମବେଦୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀ । ଗତକାଲି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ମାର୍କେଟ ଛକ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ମରିଚିକୋଟ ଛକ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣା ଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳ 9.30ରୁ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି ତିନିଠାକୁର  ।

 

ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ରାତିସାରା ଅନିଦ୍ରାକୁ ଭୁଲି ଆଜି ସକାଳେ ରଥାରୁଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ । ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି । କାହା ହାତରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ତ, କାହା ମୁହଁରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି, ପୁ୍‌ଣି ଆଉ କିଏ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା । ଝାଞ୍ଜ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରିବେଶ । 

 

ଆଜି ତିନି ରଥ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିଆଯିବ।     

 

Last Updated : July 17, 2026 at 9:57 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RATH YATRA 2026
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ରଥଟଣା ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ
PURI RATH YATRA DAY 2
JAGANNATH PURI CHARIOT PULLING LIVE
LIVE PURI RATH YATRA 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Puri Shri Jagannath Rath Yatra 2026 Live Streaming Gundicha Jatra

Rath Yatra 2026 LIVE: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ

July 16, 2026 at 7:09 AM IST
Jagannath Snana Yatra 2026

Snana Yatra LIVE: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ

June 29, 2026 at 6:34 AM IST
Odisha state film awards For year 2023 and 2024 Live

LIVE: ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ

June 26, 2026 at 6:37 PM IST
International Yoga Day 2026 Live

LIVE: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ

June 21, 2026 at 6:48 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.