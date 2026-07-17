Rath Yatra 2026 Day 2 LIVE:ଜନ୍ମବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ - JAGANNATH PURI CHARIOT PULLING LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 17, 2026 at 9:33 AM IST|
Updated : July 17, 2026 at 9:57 AM IST
Puri Rath Yatra Day Two : ଆଜି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତିନି ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ତିନିଟି ଯାକ ରଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ । ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜନ୍ମବେଦୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀ । ଗତକାଲି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ମାର୍କେଟ ଛକ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ମରିଚିକୋଟ ଛକ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣା ଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳ 9.30ରୁ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି ତିନିଠାକୁର ।
ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ରାତିସାରା ଅନିଦ୍ରାକୁ ଭୁଲି ଆଜି ସକାଳେ ରଥାରୁଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ । ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି । କାହା ହାତରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ତ, କାହା ମୁହଁରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି, ପୁ୍ଣି ଆଉ କିଏ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା । ଝାଞ୍ଜ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରିବେଶ ।
ଆଜି ତିନି ରଥ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିଆଯିବ।
Puri Rath Yatra Day Two : ଆଜି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତିନି ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ତିନିଟି ଯାକ ରଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ । ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜନ୍ମବେଦୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀ । ଗତକାଲି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ମାର୍କେଟ ଛକ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ମରିଚିକୋଟ ଛକ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣା ଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳ 9.30ରୁ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି ତିନିଠାକୁର ।
ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ରାତିସାରା ଅନିଦ୍ରାକୁ ଭୁଲି ଆଜି ସକାଳେ ରଥାରୁଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ । ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି । କାହା ହାତରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ତ, କାହା ମୁହଁରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି, ପୁ୍ଣି ଆଉ କିଏ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା । ଝାଞ୍ଜ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରିବେଶ ।
ଆଜି ତିନି ରଥ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିଆଯିବ।