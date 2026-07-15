ETV Bharat / Videos

ଡାକିଲା କାଳିଆ, ଲାଗିଲା ଡୋରି; ପାଦରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ସତ୍ତ୍ୱେ 200 କିମି ଚାଲିଲେ ଭକ୍ତ - BHUBANESWAR PURI NATIONAL HIGHWAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଡାକିଲା କାଳିଆ, ଲାଗିଲା ଡୋରି (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 15, 2026 at 11:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଆସିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । 5 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 10 କିଲୋମିଟର ନୁହେଁ ବରଂ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ । 

ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଖାଲି ପାଦରେ ଆସିବାର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି 'ଇଟିଭି ଭାରତ' କ୍ୟାମେରାରେ । କାହାର ପାଦରେ ଫୋଟକା ହୋଇ ଗଲାଣି ଆଉ କାହା ପାଦରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ହୋଇଛି । ପାଦରେ ଏମିତି ଫୋଟକା ହୋଇଛି କି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ଦାୟକ । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଭୃକ୍ଷପ ନକରି ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଯଦିଓ ପାଗ ସାଥ ଦେଇଛି, ତୁହାକୁ ତୁହା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି, ତଥାପି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜପି ଜପି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଭକ୍ତ । 



ମନୋଜ କୁମାର ବରାଳ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ନୂଆ ନୁହେଁ, ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୀ ଯାଉ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉ । ଆମର ଜେଜେ ବାପା ବି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଉଥିଲି । ଏବେ ବି ଯାଉଛି ।  ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି ।  ଆମ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକ ଏହିପରି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ । ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ । "

ସେହିପରି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରଥ ଟାଣୁ । ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ହୋଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରାଯାଇଛି । ଆହୁରି 20 /25 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ହେବ । ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ବେ ସେ ପୁରି ଯିବେ ଏବଂ ରଥ ଟାଣିବେ । କୌଣସି କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ବି ସେ ରଥ ଟାଣିବେ । 


ଅନ୍ୟତମ ଭକ୍ତ ତପନ ଚରଣ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯାଜପୁରରୁ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ, କଟକରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାତି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକି କାନ୍ଦି ପକାଇବାରୁ ଚୋର ଜଣକ ହାତରୁ କିଛି ଦୂରରୁ ମୋବାଇଲ ଗଳି ପଡିଥିଲା । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । 

ଏନେଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ....

ପୁରୀ: ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଆସିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । 5 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 10 କିଲୋମିଟର ନୁହେଁ ବରଂ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ । 

ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଖାଲି ପାଦରେ ଆସିବାର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି 'ଇଟିଭି ଭାରତ' କ୍ୟାମେରାରେ । କାହାର ପାଦରେ ଫୋଟକା ହୋଇ ଗଲାଣି ଆଉ କାହା ପାଦରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ହୋଇଛି । ପାଦରେ ଏମିତି ଫୋଟକା ହୋଇଛି କି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ଦାୟକ । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଭୃକ୍ଷପ ନକରି ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଯଦିଓ ପାଗ ସାଥ ଦେଇଛି, ତୁହାକୁ ତୁହା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି, ତଥାପି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜପି ଜପି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଭକ୍ତ । 



ମନୋଜ କୁମାର ବରାଳ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ନୂଆ ନୁହେଁ, ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୀ ଯାଉ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉ । ଆମର ଜେଜେ ବାପା ବି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଉଥିଲି । ଏବେ ବି ଯାଉଛି ।  ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି ।  ଆମ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକ ଏହିପରି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ । ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ । "

ସେହିପରି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରଥ ଟାଣୁ । ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ହୋଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରାଯାଇଛି । ଆହୁରି 20 /25 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ହେବ । ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ବେ ସେ ପୁରି ଯିବେ ଏବଂ ରଥ ଟାଣିବେ । କୌଣସି କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ବି ସେ ରଥ ଟାଣିବେ । 


ଅନ୍ୟତମ ଭକ୍ତ ତପନ ଚରଣ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯାଜପୁରରୁ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ, କଟକରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାତି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକି କାନ୍ଦି ପକାଇବାରୁ ଚୋର ଜଣକ ହାତରୁ କିଛି ଦୂରରୁ ମୋବାଇଲ ଗଳି ପଡିଥିଲା । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । 

ଏନେଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ....

For All Latest Updates

TAGGED:

DEVOTEES WALKING PURI
DEVOTEES WALKING BAREFOOT
NATIONAL HIGHWAY 316
BHUBANESWAR PURI NATIONAL HIGHWAY
PURI CHARIOT FESTIVAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Khordha boys built chariots for Rath yatra out of their pocket money

Watch: ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରଥ ତିଆରି କଲେ ଖୋରଧାର କୁନି କୁନି ବିଶ୍ଵକର୍ମା

July 15, 2026 at 4:50 PM IST
ISKCON Faces Protest in Puri Over Untimely Rath Yatra Row

ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ପୁରୀବାସୀ

July 12, 2026 at 11:00 AM IST
MADHYA PRADESH INDORE TRAIN

ଇନ୍ଦୋର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ସମୋସା ପାଇଁ ନୁହେଁ ସିଗନାଲ୍ ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲା ଟ୍ରେନ

July 8, 2026 at 1:58 PM IST
Jagatsinghpur administration lodged FIR against officials associated with NH55 project alleged poor quality construction work

ଜଗତସିଂହପୁର NH-55ରେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗ, ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ FIR

July 7, 2026 at 7:52 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.