ଡାକିଲା କାଳିଆ, ଲାଗିଲା ଡୋରି; ପାଦରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ସତ୍ତ୍ୱେ 200 କିମି ଚାଲିଲେ ଭକ୍ତ - BHUBANESWAR PURI NATIONAL HIGHWAY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 15, 2026 at 11:10 PM IST
ପୁରୀ: ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଆସିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । 5 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 10 କିଲୋମିଟର ନୁହେଁ ବରଂ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ।
ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଖାଲି ପାଦରେ ଆସିବାର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି 'ଇଟିଭି ଭାରତ' କ୍ୟାମେରାରେ । କାହାର ପାଦରେ ଫୋଟକା ହୋଇ ଗଲାଣି ଆଉ କାହା ପାଦରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ହୋଇଛି । ପାଦରେ ଏମିତି ଫୋଟକା ହୋଇଛି କି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ଦାୟକ । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଭୃକ୍ଷପ ନକରି ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଯଦିଓ ପାଗ ସାଥ ଦେଇଛି, ତୁହାକୁ ତୁହା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି, ତଥାପି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜପି ଜପି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଭକ୍ତ ।
ମନୋଜ କୁମାର ବରାଳ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ନୂଆ ନୁହେଁ, ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୀ ଯାଉ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉ । ଆମର ଜେଜେ ବାପା ବି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଉଥିଲି । ଏବେ ବି ଯାଉଛି । ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି । ଆମ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକ ଏହିପରି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ । ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ । "
ସେହିପରି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରଥ ଟାଣୁ । ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ହୋଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରାଯାଇଛି । ଆହୁରି 20 /25 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ହେବ । ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ବେ ସେ ପୁରି ଯିବେ ଏବଂ ରଥ ଟାଣିବେ । କୌଣସି କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ବି ସେ ରଥ ଟାଣିବେ ।
ଅନ୍ୟତମ ଭକ୍ତ ତପନ ଚରଣ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯାଜପୁରରୁ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ, କଟକରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାତି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକି କାନ୍ଦି ପକାଇବାରୁ ଚୋର ଜଣକ ହାତରୁ କିଛି ଦୂରରୁ ମୋବାଇଲ ଗଳି ପଡିଥିଲା । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ।
ଏନେଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ....
ପୁରୀ: ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଆସିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । 5 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 10 କିଲୋମିଟର ନୁହେଁ ବରଂ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ।
ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଖାଲି ପାଦରେ ଆସିବାର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି 'ଇଟିଭି ଭାରତ' କ୍ୟାମେରାରେ । କାହାର ପାଦରେ ଫୋଟକା ହୋଇ ଗଲାଣି ଆଉ କାହା ପାଦରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ହୋଇଛି । ପାଦରେ ଏମିତି ଫୋଟକା ହୋଇଛି କି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ଦାୟକ । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଭୃକ୍ଷପ ନକରି ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଯଦିଓ ପାଗ ସାଥ ଦେଇଛି, ତୁହାକୁ ତୁହା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି, ତଥାପି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜପି ଜପି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଭକ୍ତ ।
ମନୋଜ କୁମାର ବରାଳ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ନୂଆ ନୁହେଁ, ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୀ ଯାଉ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉ । ଆମର ଜେଜେ ବାପା ବି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଉଥିଲି । ଏବେ ବି ଯାଉଛି । ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି । ଆମ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକ ଏହିପରି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ । ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ । "
ସେହିପରି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରଥ ଟାଣୁ । ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ହୋଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରାଯାଇଛି । ଆହୁରି 20 /25 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ହେବ । ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ବେ ସେ ପୁରି ଯିବେ ଏବଂ ରଥ ଟାଣିବେ । କୌଣସି କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ବି ସେ ରଥ ଟାଣିବେ ।
ଅନ୍ୟତମ ଭକ୍ତ ତପନ ଚରଣ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯାଜପୁରରୁ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ, କଟକରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାତି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକି କାନ୍ଦି ପକାଇବାରୁ ଚୋର ଜଣକ ହାତରୁ କିଛି ଦୂରରୁ ମୋବାଇଲ ଗଳି ପଡିଥିଲା । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ।
ଏନେଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ....