ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ: ତିନି ରଥର ୩୨ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ - RATH YATRA 2026
Published : May 14, 2026 at 4:50 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତିନି ରଥର ୩୨ ଗୋଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି । ତିନି ରଥର ତୁମ୍ବ ଗୁଡିକରେ ସିଙ୍ଗଡା ବାଡ଼ିଆ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ବାକି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି । ରଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କାଠରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ସେହି ଚଉପଟ କାଠର କିଛି ଅଂଶ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ।
ତିନି ରଥର ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ମୁହାଁଟ, ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ନିରାଡ଼ି ଏବଂ ୧୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଭୂଇଁ ଖମ୍ବି ଗୁଡ଼ିକର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ଭୂଇଁ ଚଉତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରତି ରଥର ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ, ମଝୀ ଭୂଇଁ ପାଇଁ ରଥ ଚାଳୀକୁ ରଥ ଅମିନ, ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦ ଫୁଟିଆ ଅସନ କାଠ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ତିନି ରଥର ମହାରଣା ସେବକମାନେ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ୮ଟି ଭୂଇଁ ଚଉତା କାଠର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ ବା ଅଗ ଭୂଇଁ ଚଉତା କାଠର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଯୋକା ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଯୋକା ଅଗ ଗୁଡ଼ିକର ମଣ୍ଡଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ରୂପକାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ସାଲ ଗୁଜରେ ନୃସିଂହ ରୂପ ଖୋଦେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଖୋଦେଇ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ରୂପ ଗୁଡ଼ିକର ପଲିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ଚକ ଅର କଣ୍ଟା, ପନ୍ଦାରି, ବଳା, ପନ୍ଦାରି ଚାବି, ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରି ଅଖ ଦଣ୍ଡା ବିଡିଆ ଏବଂ ଚଉରସ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
