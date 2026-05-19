ETV Bharat / Videos

ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ: ଶେଷ ହେଲା ତିନିରଥର ଚକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ - PURI CHARIOT CONSTRUCTION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଶେଷ ହେଲା ତିନିରଥର ଚକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 19, 2026 at 1:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Chariot Construction Work, ପୁରୀ: ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନିରଥର ଚକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥର ପୋଲଗୟଳ ଚିରଟ ପୂର୍ବରୁ ଚିତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତିନିରଥର ଶେଷ ତିନି ଚକର ସିଙ୍ଗଡା ବାଡ଼ିଆ ପରେ ଯନ୍ତାଗାଡ ବୁଜା ଶେଷ ହୋଇଛି । ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ମହାରଣା ସେବକ ମାନେ ତିନି ରଥର ଶେଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି । ତିନିରଥର ଜଗତପୃଷ୍ଠ ଶେଣୀର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ସହ ତିନିରଥର ୨ ଟି ଲେଖାଏଁ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡାର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତିନି ରଥର ୨୦ ଫୁଟିଆ 'ଚାର ପରିଛା'ର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ।


ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ପୋଲ ଗୟଳ ଚିରଟ ପାଇଁ ରଥ ଅମିନ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ୪୦ ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । କରତି ସେବକ ମାନେ ଉକ୍ତ ପୋଲ ଗୟଳ କାଠ ଚିରଟ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ କାଠର ଉଭୟ ପଟ ବାରିସିରେ ହାଣି ସମତଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଚିତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତିନିରଥର ରୂପକାର ସେବକ ମାନେ ତିନି ରଥର ସାଲ ଗୁଜ ଏବଂ ତୀଖ ଗୁଜରେ ନୃସିଂହ ରୂପ ଖୋଦେଇ ଜାରୀ ରଖିଛନ୍ତି । ଦୋଳ ବେଦୀ ଠାରେ ପାହି ମହାରଣା ମାନେ ଅଣସର ତଥା ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ସେବା ନୀତି ପାଇଁ କାଠ ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
 


ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା ସେବକ ମାନେ ତିନି ରଥର ଦଣ୍ଡା କଣ୍ଟା, ଗୟଳ କଣ୍ଟା, ଯୋଖା କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତିନିରଥର ଶେଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକ ତୁମ୍ବରେ ଭୋଇ ସେବକ ମାନେ ଯନ୍ତା ଗାଡରେ ସିଙ୍ଗଡା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ତିନିରଥ ଚାଳିକୁ ସିଙ୍ଗଡା ବାଡ଼ିଆ ତୁମ୍ବ ଯୋଗାଇ ଦେବାପରେ ଯନ୍ତା ଗାଡ ମୂଜା ଶେଷ ହୋଇଛି ।

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: 

Watch: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କଲେ କାମନା

ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ: ତିନି ରଥର ୩୨ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Chariot Construction Work, ପୁରୀ: ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନିରଥର ଚକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥର ପୋଲଗୟଳ ଚିରଟ ପୂର୍ବରୁ ଚିତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତିନିରଥର ଶେଷ ତିନି ଚକର ସିଙ୍ଗଡା ବାଡ଼ିଆ ପରେ ଯନ୍ତାଗାଡ ବୁଜା ଶେଷ ହୋଇଛି । ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ମହାରଣା ସେବକ ମାନେ ତିନି ରଥର ଶେଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି । ତିନିରଥର ଜଗତପୃଷ୍ଠ ଶେଣୀର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ସହ ତିନିରଥର ୨ ଟି ଲେଖାଏଁ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡାର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତିନି ରଥର ୨୦ ଫୁଟିଆ 'ଚାର ପରିଛା'ର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ।


ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ପୋଲ ଗୟଳ ଚିରଟ ପାଇଁ ରଥ ଅମିନ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ୪୦ ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । କରତି ସେବକ ମାନେ ଉକ୍ତ ପୋଲ ଗୟଳ କାଠ ଚିରଟ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ କାଠର ଉଭୟ ପଟ ବାରିସିରେ ହାଣି ସମତଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଚିତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତିନିରଥର ରୂପକାର ସେବକ ମାନେ ତିନି ରଥର ସାଲ ଗୁଜ ଏବଂ ତୀଖ ଗୁଜରେ ନୃସିଂହ ରୂପ ଖୋଦେଇ ଜାରୀ ରଖିଛନ୍ତି । ଦୋଳ ବେଦୀ ଠାରେ ପାହି ମହାରଣା ମାନେ ଅଣସର ତଥା ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ସେବା ନୀତି ପାଇଁ କାଠ ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
 


ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା ସେବକ ମାନେ ତିନି ରଥର ଦଣ୍ଡା କଣ୍ଟା, ଗୟଳ କଣ୍ଟା, ଯୋଖା କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତିନିରଥର ଶେଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକ ତୁମ୍ବରେ ଭୋଇ ସେବକ ମାନେ ଯନ୍ତା ଗାଡରେ ସିଙ୍ଗଡା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ତିନିରଥ ଚାଳିକୁ ସିଙ୍ଗଡା ବାଡ଼ିଆ ତୁମ୍ବ ଯୋଗାଇ ଦେବାପରେ ଯନ୍ତା ଗାଡ ମୂଜା ଶେଷ ହୋଇଛି ।

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: 

Watch: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କଲେ କାମନା

ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ: ତିନି ରଥର ୩୨ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

ରଥ ଖଳା
RATH KHALA
RATH YATRA 2026
CHARIOT WHEEL CONSTRUCTION
PURI CHARIOT CONSTRUCTION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

NITIN NABIN PURI VISIT

Watch: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କଲେ କାମନା

May 18, 2026 at 5:50 PM IST
Sasaram Patna Passenger train

Watch: ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହୁତୁହୁତୁ ଜଳିଲା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ

May 18, 2026 at 2:50 PM IST
Devotees Crowded in biraja Temple for Savitri brata

Watch: ବିରଜା ଶକ୍ତିପୀଠରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ର ଓ ଛାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା

May 16, 2026 at 3:12 PM IST
CBSE RESULT 2026

CBSE 12th Result: 12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇ ଦେଶ ସେବା କରିବି: ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନ ଜୁଝାରସିଂହ

May 15, 2026 at 11:52 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.