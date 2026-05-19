ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ: ଶେଷ ହେଲା ତିନିରଥର ଚକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ - PURI CHARIOT CONSTRUCTION
Published : May 19, 2026 at 1:12 PM IST
Chariot Construction Work, ପୁରୀ: ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନିରଥର ଚକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥର ପୋଲଗୟଳ ଚିରଟ ପୂର୍ବରୁ ଚିତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତିନିରଥର ଶେଷ ତିନି ଚକର ସିଙ୍ଗଡା ବାଡ଼ିଆ ପରେ ଯନ୍ତାଗାଡ ବୁଜା ଶେଷ ହୋଇଛି । ତିନି ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ମହାରଣା ସେବକ ମାନେ ତିନି ରଥର ଶେଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି । ତିନିରଥର ଜଗତପୃଷ୍ଠ ଶେଣୀର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ସହ ତିନିରଥର ୨ ଟି ଲେଖାଏଁ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡାର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତିନି ରଥର ୨୦ ଫୁଟିଆ 'ଚାର ପରିଛା'ର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ।
ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ପୋଲ ଗୟଳ ଚିରଟ ପାଇଁ ରଥ ଅମିନ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ୪୦ ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । କରତି ସେବକ ମାନେ ଉକ୍ତ ପୋଲ ଗୟଳ କାଠ ଚିରଟ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ କାଠର ଉଭୟ ପଟ ବାରିସିରେ ହାଣି ସମତଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଚିତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତିନିରଥର ରୂପକାର ସେବକ ମାନେ ତିନି ରଥର ସାଲ ଗୁଜ ଏବଂ ତୀଖ ଗୁଜରେ ନୃସିଂହ ରୂପ ଖୋଦେଇ ଜାରୀ ରଖିଛନ୍ତି । ଦୋଳ ବେଦୀ ଠାରେ ପାହି ମହାରଣା ମାନେ ଅଣସର ତଥା ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ସେବା ନୀତି ପାଇଁ କାଠ ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା ସେବକ ମାନେ ତିନି ରଥର ଦଣ୍ଡା କଣ୍ଟା, ଗୟଳ କଣ୍ଟା, ଯୋଖା କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତିନିରଥର ଶେଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକ ତୁମ୍ବରେ ଭୋଇ ସେବକ ମାନେ ଯନ୍ତା ଗାଡରେ ସିଙ୍ଗଡା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ତିନିରଥ ଚାଳିକୁ ସିଙ୍ଗଡା ବାଡ଼ିଆ ତୁମ୍ବ ଯୋଗାଇ ଦେବାପରେ ଯନ୍ତା ଗାଡ ମୂଜା ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
