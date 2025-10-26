ETV Bharat / Videos

ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ବିରଳ ଅତିଥି, ନାଁ ରାଧା-କୃଷ୍ଣ - PUNGNUR COWS IN BALAJI TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 26, 2025 at 2:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱରରେ ସ୍ଥିତ ଭେଙ୍କଟେଶ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ନୂତନ ଅତିଥି । ଦେଶର ଦୂର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ପୁଙ୍ଗନୂର ଗାଈ ଏବେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ । ଏମାନଙ୍କ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶରୀର ଓ ନୀରିହ ମୁହଁ ଦେଖି ଆପେ ଆପେ ସ୍ନେହ ଆସିଥାଏ । ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦୁଇ ଗାଈଙ୍କ ନାମ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣ ରଖାଯାଇଛି ।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୁଙ୍ଗନୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ପାଖାପାଖି 24 ରୁ 27 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଗାଈମାନେ ପାଖାପାଖି 125ରୁ 150 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 2ରୁ 2.5 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ବହୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ରହିଥାଏ । ସହର ତଥା ଛୋଟ ଘରେ ଏହି ଗାଈଙ୍କ ପାଳନ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଛଟ୍ ମହାପର୍ବ, 'ନାହାୟ-ଖାୟ' ପାଳିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ପୁଙ୍ଗନୂର ପ୍ରଜାତିର ଗାଈଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର କିଛି ରୋତକ ତଥ୍ୟ:

  1. କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଈ
  2. 24 ରୁ 27 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢନ୍ତି
  3. ଓଜନ- 125ରୁ 150 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ
  4. ସହରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଳନ ସମ୍ଭବ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱରରେ ସ୍ଥିତ ଭେଙ୍କଟେଶ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ନୂତନ ଅତିଥି । ଦେଶର ଦୂର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ପୁଙ୍ଗନୂର ଗାଈ ଏବେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ । ଏମାନଙ୍କ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶରୀର ଓ ନୀରିହ ମୁହଁ ଦେଖି ଆପେ ଆପେ ସ୍ନେହ ଆସିଥାଏ । ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦୁଇ ଗାଈଙ୍କ ନାମ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣ ରଖାଯାଇଛି ।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୁଙ୍ଗନୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ପାଖାପାଖି 24 ରୁ 27 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଗାଈମାନେ ପାଖାପାଖି 125ରୁ 150 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 2ରୁ 2.5 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ବହୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ରହିଥାଏ । ସହର ତଥା ଛୋଟ ଘରେ ଏହି ଗାଈଙ୍କ ପାଳନ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଛଟ୍ ମହାପର୍ବ, 'ନାହାୟ-ଖାୟ' ପାଳିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ପୁଙ୍ଗନୂର ପ୍ରଜାତିର ଗାଈଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର କିଛି ରୋତକ ତଥ୍ୟ:

  1. କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଈ
  2. 24 ରୁ 27 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢନ୍ତି
  3. ଓଜନ- 125ରୁ 150 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ
  4. ସହରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଳନ ସମ୍ଭବ

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNGNURCOWS RAJASTHAN BALAJI TEMPLE
PUNGNUR COWS BREED ANDHRAPRADESH
PUNGNUR COWS
SRI VENKATESH BALAJI MANDIR ALWAR
PUNGNUR COWS IN BALAJI TEMPLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Kendrapara Baladevjew Temple

ସାନ ଭାଇ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ପାଟବସ୍ତ୍ର, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ ବଳଦେବଜୀଉ

October 26, 2025 at 11:26 AM IST
Chhat Mahaparv begins Nahay Khaay celebrated

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଛଟ୍ ମହାପର୍ବ, 'ନାହାୟ-ଖାୟ' ପାଳିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

October 25, 2025 at 9:14 PM IST
BHADRAK KALI PUJA

ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ

October 21, 2025 at 6:12 PM IST
jajpur maa shyama kali puja

ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯାଜପୁର, ଶେଷ ହେଲା କଳସ ବିସର୍ଜନ

October 21, 2025 at 2:29 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.