LIVE: 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍-2026', ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 16, 2026 at 6:36 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 6:45 PM IST
ମିଡିଆ ଟାଇକୁନ୍ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ 90ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟୱାଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର କଳାବେଦିକାରେ ଆଜି 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍' (Ramoji Excellence Awards)ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଏହି ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ 9 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସାହସ, ଦୟା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ନୀରବ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍'ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ।
'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍-2026' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ସୟଦ ଅବଦୁଲ ନଜିର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ।
ଗତବର୍ଷ 7ଟି ବର୍ଗରେ 7 ଜଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍' ପ୍ରଦାନ ସହ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ 2ଟି ବର୍ଗ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି । ସାମ୍ବାଦିକତା, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ମାନବ ସେବା, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଯୁବ ଆଇକନ୍ (Youth Icon), ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସଫଳ ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ (Women Achievers) ଭଳି ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ଚଳିତ ଥର ଶିକ୍ଷା (Education) ଓ ମେଡିସିନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା (Medicine & Health) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକୀ, ଏକ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍' ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ମନୋଭାବ ପ୍ରତି ଏକ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । 2025 ମସିହାରୁ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ମିଡିଆ ଟାଇକୁନ୍ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ 90ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟୱାଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର କଳାବେଦିକାରେ ଆଜି 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍' (Ramoji Excellence Awards)ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଏହି ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ 9 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସାହସ, ଦୟା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ନୀରବ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍'ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ।
'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍-2026' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ସୟଦ ଅବଦୁଲ ନଜିର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ।
ଗତବର୍ଷ 7ଟି ବର୍ଗରେ 7 ଜଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍' ପ୍ରଦାନ ସହ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ 2ଟି ବର୍ଗ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି । ସାମ୍ବାଦିକତା, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ମାନବ ସେବା, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଯୁବ ଆଇକନ୍ (Youth Icon), ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସଫଳ ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ (Women Achievers) ଭଳି ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ଚଳିତ ଥର ଶିକ୍ଷା (Education) ଓ ମେଡିସିନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା (Medicine & Health) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକୀ, ଏକ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍' ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ମନୋଭାବ ପ୍ରତି ଏକ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । 2025 ମସିହାରୁ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।