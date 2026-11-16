ETV Bharat / Videos

LIVE: 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍-2026', ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍-2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2026 at 6:36 PM IST

|

Updated : November 16, 2026 at 6:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ମିଡିଆ ଟାଇକୁନ୍ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ 90ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟୱାଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର କଳାବେଦିକାରେ ଆଜି 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍' (Ramoji Excellence Awards)ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଏହି ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ 9 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସାହସ, ଦୟା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ନୀରବ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍'ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ।

 

'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍-2026' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ସୟଦ ଅବଦୁଲ ନଜିର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ।

 

ଗତବର୍ଷ 7ଟି ବର୍ଗରେ 7 ଜଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌' ପ୍ରଦାନ ସହ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ 2ଟି ବର୍ଗ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି । ସାମ୍ବାଦିକତା, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ମାନବ ସେବା, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଯୁବ ଆଇକନ୍ (Youth Icon), ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସଫଳ ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ (Women Achievers) ଭଳି ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ଚଳିତ ଥର ଶିକ୍ଷା (Education) ଓ ମେଡିସିନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା (Medicine & Health) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକୀ, ଏକ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା  କରାଯାଇଛି ।

 

'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍' ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ମନୋଭାବ ପ୍ରତି ଏକ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । 2025 ମସିହାରୁ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

 

ମିଡିଆ ଟାଇକୁନ୍ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ 90ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟୱାଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର କଳାବେଦିକାରେ ଆଜି 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍' (Ramoji Excellence Awards)ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଏହି ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ 9 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସାହସ, ଦୟା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ନୀରବ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍'ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ।

 

'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍-2026' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ସୟଦ ଅବଦୁଲ ନଜିର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ।

 

ଗତବର୍ଷ 7ଟି ବର୍ଗରେ 7 ଜଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌' ପ୍ରଦାନ ସହ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ 2ଟି ବର୍ଗ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି । ସାମ୍ବାଦିକତା, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ମାନବ ସେବା, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଯୁବ ଆଇକନ୍ (Youth Icon), ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସଫଳ ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ (Women Achievers) ଭଳି ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ଚଳିତ ଥର ଶିକ୍ଷା (Education) ଓ ମେଡିସିନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା (Medicine & Health) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକୀ, ଏକ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା  କରାଯାଇଛି ।

 

'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍' ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ମନୋଭାବ ପ୍ରତି ଏକ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । 2025 ମସିହାରୁ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

 

Last Updated : November 16, 2026 at 6:45 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2026 LIVE
SECOND RAMOJI EXCELLENCE AWARD
RAMOJI RAO BIRTH ANNIVERSARY
ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ 2026
ରାମୋଜୀ ରାଓ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

new governor of odisha dr brajamohan ram Oath Taking ceremony

LIVE: ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ

October 18, 2026 at 10:51 AM IST
Independence Day

Independence Day: ୮୦ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ; ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ LIVE

August 15, 2026 at 8:27 AM IST
80th Independence Day 2026

Independence Day LIVE: 80ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ, ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ

August 15, 2026 at 7:23 AM IST
Independence Day President Address

Live; ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ

August 14, 2026 at 7:11 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.