REA LIVE: ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌ 2025; ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ - RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2025 at 6:54 PM IST

Ramoji Excellence Awards 2025 Ceremony ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟି ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି (RFC)ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌ 2025' (Ramoji Excellence Awards)। ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ, ଦେଶରେ ସେବା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯରେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । 7 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକତା, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ମାନବ ସେବା, କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ୟୁଥ ଆଇକନ୍‌, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ମହିଳା କୃତିତ୍ୱ ହାସଲକାରୀଙ୍କୁ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ. ଭେଙ୍କେୟା ନାଇଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ରାମୋଜୀ ଶବ୍ଦକୋଷ (Ramoji Dictionary)କୁ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯିବ ।

RAMOJI FILM CITY
RAMOJI FILM CITY AWARD CEREMONY
VP CP RADHAKRISHNAN
RAMOJI AWARDS HONOR NATION BUILDERS
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025

ETV Bharat Odisha Team

