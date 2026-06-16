121 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ରାମରାଜା ଉତ୍ସବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ - JAJPUR RAMARAJA UTSAV CELEBRATION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 16, 2026 at 6:06 PM IST
ଯାଜପୁର: ଓଡ଼ିଶାର ଗଣ ପର୍ବ ରଜ । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗାଁରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ପର୍ବ ଆଜକୁ ଏକ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ହେବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ରଜ 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ଗାଁରେ ପାଳିତ ହୁଏ ରାମରଜା ପର୍ବ ବା ଉତ୍ସବ l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଅତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯାଇ ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା । ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୮ଟି ମଣ୍ଡପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ସୀତା, ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ମାଟିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଝିଅମାନେ ରଜଦୋଳି ଖେଳିବା ସହିତ ରାମରଜା ବୁଲି ଉତ୍ସବର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି l ନଦୀକୂଳ ପରିବେଶରେ ରାମରଜା ଦେଖିବାକୁ ଏଠାରେ ବେଶ୍ ଭିଡ ଜମୁଛି ।
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ 1905 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗାଁର ମଝିସାହିରେ ଠିକ ରଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାମରଜା ପୂଜା । ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ୧୨୧ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଇତିହାସ କିଛି ନିଆରା । ବର୍ତ୍ତମାନର ବହୁ ପୁରୁଖା ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏହି ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଏଠାରେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନପାଇ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ସୁଦୂର କୋଲକତାରେ ଶ୍ରମକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଥରେ କେତେକ ଶ୍ରମିକ କୋଲକତାରେ ଚାଲିଥିବା ରାମରଜା ତଲାକୁ ଠାକୁର ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ । ଅଜାଣତରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗାଁରୁ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସର ନଜରରେ ପଡିଥିଲେ । ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଭୟରେ ଏହି ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ସେହି ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ ।
ମାନସିକ ରକ୍ଷା କରି ହୁଗୁଳି ନଦୀରୁ ମାଟି ଆଣି ସେହି ବର୍ଷ ଠାରୁ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାମରଜା ପର୍ବ । ପରେ ଏହା ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପିବା ସହ ଏକ ବିରାଟ ମହୋତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ବ୍ରାହ୍ନଣୀ ନଦୀର ଶାଖା ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀତଟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାମରଜା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ଅବସରରେ ଏହି ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଚତୁଃବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି
ନାରୀତ୍ବର ପର୍ବ 'ରଜ' ଅବସରରେ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ କୁନି ଝିଅ ଓ ମଡେଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
ଯାଜପୁର: ଓଡ଼ିଶାର ଗଣ ପର୍ବ ରଜ । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗାଁରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ପର୍ବ ଆଜକୁ ଏକ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ହେବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ରଜ 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ଗାଁରେ ପାଳିତ ହୁଏ ରାମରଜା ପର୍ବ ବା ଉତ୍ସବ l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଅତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯାଇ ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା । ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୮ଟି ମଣ୍ଡପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ସୀତା, ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ମାଟିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଝିଅମାନେ ରଜଦୋଳି ଖେଳିବା ସହିତ ରାମରଜା ବୁଲି ଉତ୍ସବର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି l ନଦୀକୂଳ ପରିବେଶରେ ରାମରଜା ଦେଖିବାକୁ ଏଠାରେ ବେଶ୍ ଭିଡ ଜମୁଛି ।
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ 1905 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗାଁର ମଝିସାହିରେ ଠିକ ରଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାମରଜା ପୂଜା । ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ୧୨୧ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଇତିହାସ କିଛି ନିଆରା । ବର୍ତ୍ତମାନର ବହୁ ପୁରୁଖା ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏହି ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଏଠାରେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନପାଇ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ସୁଦୂର କୋଲକତାରେ ଶ୍ରମକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଥରେ କେତେକ ଶ୍ରମିକ କୋଲକତାରେ ଚାଲିଥିବା ରାମରଜା ତଲାକୁ ଠାକୁର ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ । ଅଜାଣତରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗାଁରୁ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସର ନଜରରେ ପଡିଥିଲେ । ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଭୟରେ ଏହି ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ସେହି ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ ।
ମାନସିକ ରକ୍ଷା କରି ହୁଗୁଳି ନଦୀରୁ ମାଟି ଆଣି ସେହି ବର୍ଷ ଠାରୁ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାମରଜା ପର୍ବ । ପରେ ଏହା ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପିବା ସହ ଏକ ବିରାଟ ମହୋତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ବ୍ରାହ୍ନଣୀ ନଦୀର ଶାଖା ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀତଟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାମରଜା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ଅବସରରେ ଏହି ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଚତୁଃବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି
ନାରୀତ୍ବର ପର୍ବ 'ରଜ' ଅବସରରେ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ କୁନି ଝିଅ ଓ ମଡେଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର