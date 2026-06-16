ETV Bharat / Videos

121 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ରାମରାଜା ଉତ୍ସବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ - JAJPUR RAMARAJA UTSAV CELEBRATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
121 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ରାମରାଜା ଉତ୍ସବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 16, 2026 at 6:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ଓଡ଼ିଶାର ଗଣ ପର୍ବ ରଜ । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗାଁରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ପର୍ବ ଆଜକୁ ଏକ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ହେବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ରଜ 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ଗାଁରେ ପାଳିତ ହୁଏ ରାମରଜା ପର୍ବ ବା ଉତ୍ସବ l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଅତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । 

ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯାଇ ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା । ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୮ଟି ମଣ୍ଡପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ସୀତା, ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ମାଟିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଝିଅମାନେ ରଜଦୋଳି ଖେଳିବା ସହିତ ରାମରଜା ବୁଲି ଉତ୍ସବର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି l ନଦୀକୂଳ ପରିବେଶରେ ରାମରଜା ଦେଖିବାକୁ ଏଠାରେ ବେଶ୍ ଭିଡ ଜମୁଛି । 

କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ 1905 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗାଁର ମଝିସାହିରେ ଠିକ ରଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାମରଜା ପୂଜା । ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ୧୨୧ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଇତିହାସ କିଛି ନିଆରା । ବର୍ତ୍ତମାନର ବହୁ ପୁରୁଖା ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏହି ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଏଠାରେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନପାଇ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ସୁଦୂର କୋଲକତାରେ ଶ୍ରମକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଥରେ କେତେକ ଶ୍ରମିକ କୋଲକତାରେ ଚାଲିଥିବା ରାମରଜା ତଲାକୁ ଠାକୁର ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ । ଅଜାଣତରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗାଁରୁ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସର ନଜରରେ ପଡିଥିଲେ । ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଭୟରେ ଏହି ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ସେହି ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ । 

ମାନସିକ ରକ୍ଷା କରି ହୁଗୁଳି ନଦୀରୁ ମାଟି ଆଣି ସେହି ବର୍ଷ ଠାରୁ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାମରଜା ପର୍ବ । ପରେ ଏହା ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପିବା ସହ ଏକ ବିରାଟ ମହୋତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ବ୍ରାହ୍ନଣୀ ନଦୀର ଶାଖା ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀତଟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାମରଜା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ଅବସରରେ ଏହି ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଚତୁଃବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି

ନାରୀତ୍ବର ପର୍ବ 'ରଜ' ଅବସରରେ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ କୁନି ଝିଅ ଓ ମଡେଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

ଯାଜପୁର: ଓଡ଼ିଶାର ଗଣ ପର୍ବ ରଜ । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗାଁରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ପର୍ବ ଆଜକୁ ଏକ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ହେବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ରଜ 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ଗାଁରେ ପାଳିତ ହୁଏ ରାମରଜା ପର୍ବ ବା ଉତ୍ସବ l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଅତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । 

ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯାଇ ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା । ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୮ଟି ମଣ୍ଡପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ସୀତା, ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ମାଟିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଝିଅମାନେ ରଜଦୋଳି ଖେଳିବା ସହିତ ରାମରଜା ବୁଲି ଉତ୍ସବର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି l ନଦୀକୂଳ ପରିବେଶରେ ରାମରଜା ଦେଖିବାକୁ ଏଠାରେ ବେଶ୍ ଭିଡ ଜମୁଛି । 

କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ 1905 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗାଁର ମଝିସାହିରେ ଠିକ ରଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାମରଜା ପୂଜା । ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ୧୨୧ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଇତିହାସ କିଛି ନିଆରା । ବର୍ତ୍ତମାନର ବହୁ ପୁରୁଖା ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏହି ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଏଠାରେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନପାଇ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ସୁଦୂର କୋଲକତାରେ ଶ୍ରମକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଥରେ କେତେକ ଶ୍ରମିକ କୋଲକତାରେ ଚାଲିଥିବା ରାମରଜା ତଲାକୁ ଠାକୁର ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ । ଅଜାଣତରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗାଁରୁ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସର ନଜରରେ ପଡିଥିଲେ । ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଭୟରେ ଏହି ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ସେହି ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ । 

ମାନସିକ ରକ୍ଷା କରି ହୁଗୁଳି ନଦୀରୁ ମାଟି ଆଣି ସେହି ବର୍ଷ ଠାରୁ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାମରଜା ପର୍ବ । ପରେ ଏହା ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପିବା ସହ ଏକ ବିରାଟ ମହୋତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ବ୍ରାହ୍ନଣୀ ନଦୀର ଶାଖା ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀତଟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାମରଜା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ଅବସରରେ ଏହି ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଚତୁଃବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି

ନାରୀତ୍ବର ପର୍ବ 'ରଜ' ଅବସରରେ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ କୁନି ଝିଅ ଓ ମଡେଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMARAJA PUJA JAJPUR
RAMARAJA UTSAV CELEBRATION JAJPUR
UNIQUE RAJA TRADITION JAJPUR
ରାମରଜା ପର୍ବ ଯାଜପୁର
JAJPUR RAMARAJA UTSAV CELEBRATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Balasore women celebrated raja with Kabbadi and Various competitions with friends

ବାଲେଶ୍ବରରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିଆରା ରଜ ପାଳନ: କବାଡ଼ି ଖେଳିଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ପିଲା ଦିନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ

June 16, 2026 at 4:50 PM IST
Two burnt alive after two trucks collided in Sundargarh

ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ପରେ ଜଳିଗଲେ ଦୁଇ ଡ୍ରାଇଭର

June 16, 2026 at 10:46 AM IST
RAJA SANKRANTI CELEBRATION

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି

June 15, 2026 at 2:59 PM IST
Raja Celebration in Bhubaneswar Models and girls ramp walked in Traditional Dresses

ନାରୀତ୍ବର ପର୍ବ 'ରଜ' ଅବସରରେ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ କୁନି ଝିଅ ଓ ମଡେଲ

June 14, 2026 at 8:00 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.