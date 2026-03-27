Watch: ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଛୁଟୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ - NAYAGARH RAM NAVAMI CELEBRATION
Published : March 27, 2026 at 6:16 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ନୟାଗଡ଼ର ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ହିଁ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟା କୁହାଯାଉଛି । ଏପରିକି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୀତି ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏଠାରେ ପାହାଡ ଉପରେ ବଉଳ ମାଳା ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ।
ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ । ସେପଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବଉଳ ମାଳା ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼
