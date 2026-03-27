ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଲା ରାମ ନବମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ବନୀରେ କମ୍ପିଲା ସହର - RAM NAVAMI 2026

ବାଲେଶ୍ବରରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଉତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 27, 2026 at 10:01 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ଵର ଆଜି ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି । ଗତ ଦୁଇଦିନ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଇଁ ବାଇକ ରାଲି ଓ ଝାଙ୍କି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଗତାକାଲି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଇକ ରାଲି ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳ ଠାରୁ ସହରର ପରମିଟ ପଡ଼ିଆରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଝାଙ୍କି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସହରର ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମେଢ଼ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପରମିଟ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ପାଣିଟାଙ୍କି ଦେଇ ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପରେ ଷ୍ଟେସନ ଛକରୁ ଫକୀର ମୋହନ ଗୋଲେଇ ଦେଇ ଚିଡ଼ିଆପୋଲ ହୋଇ ଗୋପାଳ ଗାଁ ହୋଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ପଦଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ମାତା ସୀତା, ହନୁମାନ, ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଜସଜ୍ଜା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ଏହାସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଜିଥିଲା। ସହରର ଛକ ଛକରେ ପଦଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରବତ, ଦହି, ବେଲ ପଣା ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀରାମ ଚେତନା ଜାଗରଣ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ସବୁବର୍ଷ ଭଳି ଶ୍ରୀରାମ ଚେତନା ଜାଗରଣ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ପାଖାପାଖି ୨୫/୩୦ ଗାଁ ଲୋକ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ରାମ ଦରବାର, ଝାଙ୍କି, ଶିବାଜୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଆଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଗୈରିକ ମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସବୁବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ବି ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। କେମିତି ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ ହେବ ସେନେଇ ସଂଘ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଠା କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ପର୍ବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା ଭଳି ଏ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମଧ୍ୟ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ, ଗୋପାଳ ପାଠା, ନୂଆ ବାଜା, ଘଣ୍ଟୁଆ, କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ସାମିଲ ହୋଇଛି।"

ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି" ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜି ଗେରୁଆ ମୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ସନାତନୀ ମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ନିଜ ଧର୍ମ ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ଐତିହ ରହିଛି ତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।"

