Watch: ରାମ ନାମରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଭକ୍ତି ରସରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ - RAMA NABAMI 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 27, 2026 at 3:32 PM IST|
Updated : March 27, 2026 at 3:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ । ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ତିଥି ଅବସରରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବେଶ୍ ଗହଳଚହଳ ଲାଗି ରହିଛି । ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ସହିତ ପୁରା ପରିବେଶ ରାମ ନାମରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛି । ମନ୍ଦିରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ରାମ ନାମ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି । ଆବାଳବୃଦ୍ଧବନିତା ଭକ୍ତି ଭଜନ ଗାଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଗାଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ପୂରା ଭିଜିଛନ୍ତି ଆଉ ମଜିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରାମ ଚରିତ ମାନସ ପାଠ କରାଯାଉଛି । ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସହ ରାମନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ପୁରା ପରିବେଶକୁ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଉଠିଛି । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଇଟିିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ । ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ତିଥି ଅବସରରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବେଶ୍ ଗହଳଚହଳ ଲାଗି ରହିଛି । ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ସହିତ ପୁରା ପରିବେଶ ରାମ ନାମରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛି । ମନ୍ଦିରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ରାମ ନାମ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି । ଆବାଳବୃଦ୍ଧବନିତା ଭକ୍ତି ଭଜନ ଗାଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଗାଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ପୂରା ଭିଜିଛନ୍ତି ଆଉ ମଜିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରାମ ଚରିତ ମାନସ ପାଠ କରାଯାଉଛି । ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସହ ରାମନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ପୁରା ପରିବେଶକୁ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଉଠିଛି । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଇଟିିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର