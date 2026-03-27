ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ବନୀରେ କମ୍ପିଲା ସମ୍ବଲପୁର ସହର - RAM NAVAMI CELEBRATION SAMBALPUR
Published : March 27, 2026 at 11:03 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ବନୀରେ କମ୍ପିଲା ସମ୍ବଲପୁର ସହର । ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଉତ୍ସବ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ।ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢେ 6ଟା ସମୟରେ କ୍ଷେତରାଜପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମହାଆଳତୀ ପରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା । ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବହୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟି କ୍ଷେତରାଜପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ଚେରୁଆପଡା, ମୋଦିପଡା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଦେଇ ବୃକ୍ସିଲ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ସେପଟେ ରାମ ନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଥିଲା। 35 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ବର୍ଷା ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୁଣି ବାହାରିଥିଲା l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
