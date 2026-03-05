ETV Bharat / Videos

ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ; ଗୋଳାବାରୁଦ ଫୁଟାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ - BAROOD HOLI RAJASTHAN

thumbnail
ବାରୁଦ ହୋଲି (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 5, 2026 at 10:17 PM IST

ଉଦୟପୁର (ରାଜସ୍ଥାନ): ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ, ବାଣ ଏବଂ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ପାଳନ କରାଯାଏ ଉତ୍ସବ । ହିଁ ଆଜ୍ଞା ! ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଏକ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ହୋଲିରେ ଅବିର କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ଦ୍ବାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋଳାବାରୁଦ ଫୁଟାଇ ଉତ୍ସାହ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଉଦୟପୁରର ବଲ୍ଲଭନଗର ଅଞ୍ଚଳର ମେନାର ଗାଁରେ ଏପରି ହୋଲିି ଉତ୍ସବରୁ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଉଦୟପୁରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 45 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମେନାର, ହୋଲିର ତୃତୀୟ ଦିନ (କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ)ରେ ପାଳିତ ଜାମରାବିଜର ମହାନ ପର୍ବକୁ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ମହାଆଡମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ମୋଗଲ ସେନା ଉପରେ ବିଜୟକୁ ମନେ ପକାଇ, ଏଭଳି ବାରୁଦ ହୋଲି ଖେଳାଯାଏ । ଯାହା ଏକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

450 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ବାରୁଦ ହୋଲି : 

ମେନାର ଗାଁର ଏହି ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଅନନ୍ୟ, କାରଣ ଏହା ରଙ୍ଗ ସହ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଣ ଏବଂ ଗୁଳି ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ 450 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଏହି ଗାଁର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମୋଗଲ ସେନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏଠାରେ ଏଭଳି ଅନନ୍ୟ ହୋଲି ଖେଳାଯାଏ । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସହିତ, ଗାଁରେ ହୋଲି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... Watch: କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଉଡିଲା ଅବିର: ନେତା ଖେଳିଲେ ହୋଲି, ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା - HOLI CELEBRATION

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଭଜନ କିର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ - BERHAMPUR HOLI CELEBRATION 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... Watch: କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଉଡିଲା ଅବିର: ନେତା ଖେଳିଲେ ହୋଲି, ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା - HOLI CELEBRATION

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଭଜନ କିର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ - BERHAMPUR HOLI CELEBRATION 

