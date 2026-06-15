ETV Bharat / Videos

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି - RAJA SANKRANTI CELEBRATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 15, 2026 at 2:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

RAJA SANKRANTI 2026  ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ମିଳନ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଗଣପର୍ବକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଜର ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି । ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ଆସର ଜମିଥିବା ବେଳେ ପୋଡ଼ପିଠା, ମଣ୍ଡା, ଆରିସା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାର ମହକରେ ପରିବେଶ ମହକି ଉଠୁଛି । ​

ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ରଜ ଉତ୍ସବକୁ ବେଶ୍ ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ମହିଳା ଓ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି, ପାନ ଖାଇ, ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ସହିତ ପିଠାପଣାର ଆସର ଜମାଇ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି । 

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ରଜ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର; ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦାଳଠାରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ମହୋତ୍ସବ - RAJA FESTIVAL 2026

ଏଥର ରଜରେ "DIGESTIVE ପାନ"... ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳି, ଭେରାଇଟି 70ରୁ 80

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର 

RAJA SANKRANTI 2026  ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ମିଳନ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଗଣପର୍ବକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଜର ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି । ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ଆସର ଜମିଥିବା ବେଳେ ପୋଡ଼ପିଠା, ମଣ୍ଡା, ଆରିସା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାର ମହକରେ ପରିବେଶ ମହକି ଉଠୁଛି । ​

ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ରଜ ଉତ୍ସବକୁ ବେଶ୍ ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ମହିଳା ଓ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି, ପାନ ଖାଇ, ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ସହିତ ପିଠାପଣାର ଆସର ଜମାଇ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି । 

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ରଜ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର; ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦାଳଠାରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ମହୋତ୍ସବ - RAJA FESTIVAL 2026

ଏଥର ରଜରେ "DIGESTIVE ପାନ"... ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳି, ଭେରାଇଟି 70ରୁ 80

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର 

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJA SANKRANTI 2026
BHUBANESWAR RAJA CELEBRATION
ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି
RAJA 2026
RAJA SANKRANTI CELEBRATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Raja Celebration in Bhubaneswar Models and girls ramp walked in Traditional Dresses

ନାରୀତ୍ବର ପର୍ବ 'ରଜ' ଅବସରରେ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ କୁନି ଝିଅ ଓ ମଡେଲ

June 14, 2026 at 8:00 PM IST
RAJA FESTIVAL 2026

ରଜ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର; ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦାଳଠାରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ମହୋତ୍ସବ

June 14, 2026 at 6:16 PM IST
Jajpur Raja parba celebration people enjoyed Doli and pitha

ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର, ପିଠାପଣା ମହକ ଓ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଲେ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ

June 14, 2026 at 4:36 PM IST
Bobby Mishra inaugurates first Raja celebration in Niali Jallarpur

ନିଆଳିରେ ଜମିଲା ପହଲି ରଜ ଉତ୍ସବ, ସାମିଲ ହେଲେ ବବି ମିଶ୍ର, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜିଲେ କୁଆଁରୀ

June 14, 2026 at 2:53 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.