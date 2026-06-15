ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି - RAJA SANKRANTI CELEBRATION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 15, 2026 at 2:59 PM IST
RAJA SANKRANTI 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ମିଳନ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଗଣପର୍ବକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଜର ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି । ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ଆସର ଜମିଥିବା ବେଳେ ପୋଡ଼ପିଠା, ମଣ୍ଡା, ଆରିସା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାର ମହକରେ ପରିବେଶ ମହକି ଉଠୁଛି ।
ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ରଜ ଉତ୍ସବକୁ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ମହିଳା ଓ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି, ପାନ ଖାଇ, ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ସହିତ ପିଠାପଣାର ଆସର ଜମାଇ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ରଜ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର; ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦାଳଠାରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ମହୋତ୍ସବ - RAJA FESTIVAL 2026
ଏଥର ରଜରେ "DIGESTIVE ପାନ"... ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳି, ଭେରାଇଟି 70ରୁ 80
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
RAJA SANKRANTI 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ମିଳନ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଗଣପର୍ବକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଜର ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି । ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ଆସର ଜମିଥିବା ବେଳେ ପୋଡ଼ପିଠା, ମଣ୍ଡା, ଆରିସା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାର ମହକରେ ପରିବେଶ ମହକି ଉଠୁଛି ।
ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ରଜ ଉତ୍ସବକୁ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ମହିଳା ଓ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି, ପାନ ଖାଇ, ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ସହିତ ପିଠାପଣାର ଆସର ଜମାଇ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ରଜ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର; ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦାଳଠାରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ମହୋତ୍ସବ - RAJA FESTIVAL 2026
ଏଥର ରଜରେ "DIGESTIVE ପାନ"... ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳି, ଭେରାଇଟି 70ରୁ 80
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର