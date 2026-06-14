ETV Bharat / Videos

ରଜ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର; ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦାଳଠାରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ମହୋତ୍ସବ - RAJA FESTIVAL 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ରଜ ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 14, 2026 at 6:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜଗତସିଂହପୁର: ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରଜପର୍ବ ମହାଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ । ରଜ ତିନି ଦିନ କୁମଆରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ ଏହି ଗଣପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଜ ପର୍ବ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ।

ପ୍ରଥମ ଦିନ ପହିଲି ରଜ,ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତୃତୀୟ ଦିନ ଭୂମି ଦହନ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପୂଜା କରାଯାଇ ଥାଏ । ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁସୁଦନପୁର ଶାସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦାଳ ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । 

ରଜପର୍ବକୁ ନେଇ ସୋନି ପାତ୍ର କହନ୍ତି," ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ । ରଜ ଆସିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ। ନୂଆ ଡ୍ରେସ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ଆମକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ।"

ସେହିପରି ରଜପର୍ବକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ମମତା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି,"ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରଜପର୍ବକୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଆମ ପିଲାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇ ସଜହୋଇ ଥାଉ । ପୋଡ଼ ପିଠାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଜପାନ ଖାଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାଉ । ସେ ସମୟରେ ପାଲା, ଦାସ କାଠିଆ ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା । ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ରଜପର୍ବ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ବହୁତ ବଢିଆ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କୋଣାର୍କରେ ତିନି ଦିନିଆ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା - RAJA FESTIVAL CELEBRATION 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନିଆଳିରେ ଜମିଲା ପହଲି ରଜ ଉତ୍ସବ, ସାମିଲ ହେଲେ ବବି ମିଶ୍ର, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜିଲେ କୁଆଁରୀ - NIALI RAJA CELEBRATION PROGRAMME



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

ଜଗତସିଂହପୁର: ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରଜପର୍ବ ମହାଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ । ରଜ ତିନି ଦିନ କୁମଆରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ ଏହି ଗଣପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଜ ପର୍ବ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ।

ପ୍ରଥମ ଦିନ ପହିଲି ରଜ,ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତୃତୀୟ ଦିନ ଭୂମି ଦହନ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପୂଜା କରାଯାଇ ଥାଏ । ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁସୁଦନପୁର ଶାସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦାଳ ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । 

ରଜପର୍ବକୁ ନେଇ ସୋନି ପାତ୍ର କହନ୍ତି," ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ । ରଜ ଆସିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ। ନୂଆ ଡ୍ରେସ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ଆମକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ।"

ସେହିପରି ରଜପର୍ବକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ମମତା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି,"ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରଜପର୍ବକୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଆମ ପିଲାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇ ସଜହୋଇ ଥାଉ । ପୋଡ଼ ପିଠାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଜପାନ ଖାଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାଉ । ସେ ସମୟରେ ପାଲା, ଦାସ କାଠିଆ ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା । ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ରଜପର୍ବ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ବହୁତ ବଢିଆ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କୋଣାର୍କରେ ତିନି ଦିନିଆ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା - RAJA FESTIVAL CELEBRATION 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନିଆଳିରେ ଜମିଲା ପହଲି ରଜ ଉତ୍ସବ, ସାମିଲ ହେଲେ ବବି ମିଶ୍ର, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜିଲେ କୁଆଁରୀ - NIALI RAJA CELEBRATION PROGRAMME



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJA FESTIVAL CELEBRATION
JAGATSINGHPUR RAJA FESTIVAL
ରଜ 2026
JAGATSINGHPUR NEWS
RAJA FESTIVAL 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Jajpur Raja parba celebration people enjoyed Doli and pitha

ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର, ପିଠାପଣା ମହକ ଓ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଲେ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ

June 14, 2026 at 4:36 PM IST
Bobby Mishra inaugurates first Raja celebration in Niali Jallarpur

ନିଆଳିରେ ଜମିଲା ପହଲି ରଜ ଉତ୍ସବ, ସାମିଲ ହେଲେ ବବି ମିଶ୍ର, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜିଲେ କୁଆଁରୀ

June 14, 2026 at 2:53 PM IST
RAJA FESTIVAL CELEBRATION

କୋଣାର୍କରେ ତିନି ଦିନିଆ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା

June 14, 2026 at 2:51 PM IST
Special arrangements for Raja Mahotsav by otdc

ରଜ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା

June 13, 2026 at 7:51 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.