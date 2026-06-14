ରଜ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର; ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦାଳଠାରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ମହୋତ୍ସବ - RAJA FESTIVAL 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 14, 2026 at 6:16 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରଜପର୍ବ ମହାଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ । ରଜ ତିନି ଦିନ କୁମଆରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ ଏହି ଗଣପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଜ ପର୍ବ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ଦିନ ପହିଲି ରଜ,ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତୃତୀୟ ଦିନ ଭୂମି ଦହନ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପୂଜା କରାଯାଇ ଥାଏ । ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁସୁଦନପୁର ଶାସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦାଳ ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ରଜପର୍ବକୁ ନେଇ ସୋନି ପାତ୍ର କହନ୍ତି," ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ । ରଜ ଆସିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ। ନୂଆ ଡ୍ରେସ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ଆମକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ।"
ସେହିପରି ରଜପର୍ବକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ମମତା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି,"ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରଜପର୍ବକୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଆମ ପିଲାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇ ସଜହୋଇ ଥାଉ । ପୋଡ଼ ପିଠାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଜପାନ ଖାଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାଉ । ସେ ସମୟରେ ପାଲା, ଦାସ କାଠିଆ ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା । ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ରଜପର୍ବ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ବହୁତ ବଢିଆ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର
ଜଗତସିଂହପୁର: ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରଜପର୍ବ ମହାଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ । ରଜ ତିନି ଦିନ କୁମଆରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ ଏହି ଗଣପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଜ ପର୍ବ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ଦିନ ପହିଲି ରଜ,ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତୃତୀୟ ଦିନ ଭୂମି ଦହନ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପୂଜା କରାଯାଇ ଥାଏ । ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁସୁଦନପୁର ଶାସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦାଳ ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ରଜପର୍ବକୁ ନେଇ ସୋନି ପାତ୍ର କହନ୍ତି," ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ । ରଜ ଆସିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ। ନୂଆ ଡ୍ରେସ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ଆମକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ।"
ସେହିପରି ରଜପର୍ବକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ମମତା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି,"ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରଜପର୍ବକୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଆମ ପିଲାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇ ସଜହୋଇ ଥାଉ । ପୋଡ଼ ପିଠାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଜପାନ ଖାଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାଉ । ସେ ସମୟରେ ପାଲା, ଦାସ କାଠିଆ ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା । ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ରଜପର୍ବ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ବହୁତ ବଢିଆ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର