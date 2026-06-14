ନାରୀତ୍ବର ପର୍ବ 'ରଜ' ଅବସରରେ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ କୁନି ଝିଅ ଓ ମଡେଲ - PAHILI RAJA CELEBRATION BHUBANESWAR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 14, 2026 at 8:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରକୃତି ଓ ନାରୀତ୍ବର ସମନ୍ବୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ । ମୌସୁମୀ ଆଗମନରେ ଧରିତ୍ରୀ ମା' ରଜବତୀ ହୁଏ । ଏହି ପର୍ବ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଗାରିମାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ । 'ରଜ' ଆସିଲେ ଓଡିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠେ । ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ରଜ ଉତ୍ସବର ଆସର ଜମେ । ପିଠାପଣା ଠାରୁ ନେଇ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଯାନ୍ତି ସଭିଏଁ । ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରଜ ଓ ରଜ ଦୋଳିର ଆସର । 'ରଜ' ଉପଲକ୍ଷେ ମଡେଲର ଏବଂ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମଡେଲର ଏବଂ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଝିଅ ଓ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ସଜବାଜ ହୋଇ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୋଡ଼ପିଠା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସୁଆଦିଆ ପିଠା ଓ ମିଠା ପାନ ଖାଇବାର ଭରପୂର ମଜା ନେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ଓ ରଜ ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତେ ଏହି 'ପହିଲି ରଜ'କୁ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି । 'Create N Connect' ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ନିଜର ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର, ପିଠାପଣା ମହକ ଓ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଲେ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ
ନିଆଳିରେ ଜମିଲା ପହଲି ରଜ ଉତ୍ସବ, ସାମିଲ ହେଲେ ବବି ମିଶ୍ର, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜିଲେ କୁଆଁରୀ
କୋଣାର୍କରେ ତିନି ଦିନିଆ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରକୃତି ଓ ନାରୀତ୍ବର ସମନ୍ବୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ । ମୌସୁମୀ ଆଗମନରେ ଧରିତ୍ରୀ ମା' ରଜବତୀ ହୁଏ । ଏହି ପର୍ବ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଗାରିମାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ । 'ରଜ' ଆସିଲେ ଓଡିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠେ । ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ରଜ ଉତ୍ସବର ଆସର ଜମେ । ପିଠାପଣା ଠାରୁ ନେଇ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଯାନ୍ତି ସଭିଏଁ । ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରଜ ଓ ରଜ ଦୋଳିର ଆସର । 'ରଜ' ଉପଲକ୍ଷେ ମଡେଲର ଏବଂ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମଡେଲର ଏବଂ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଝିଅ ଓ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ସଜବାଜ ହୋଇ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୋଡ଼ପିଠା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସୁଆଦିଆ ପିଠା ଓ ମିଠା ପାନ ଖାଇବାର ଭରପୂର ମଜା ନେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ଓ ରଜ ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତେ ଏହି 'ପହିଲି ରଜ'କୁ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି । 'Create N Connect' ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ନିଜର ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର, ପିଠାପଣା ମହକ ଓ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଲେ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ
ନିଆଳିରେ ଜମିଲା ପହଲି ରଜ ଉତ୍ସବ, ସାମିଲ ହେଲେ ବବି ମିଶ୍ର, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜିଲେ କୁଆଁରୀ
କୋଣାର୍କରେ ତିନି ଦିନିଆ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର