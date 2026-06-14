ETV Bharat / Videos

ନାରୀତ୍ବର ପର୍ବ 'ରଜ' ଅବସରରେ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ କୁନି ଝିଅ ଓ ମଡେଲ - PAHILI RAJA CELEBRATION BHUBANESWAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ନାରୀତ୍ବର ପର୍ବ 'ରଜ' ଅବସରରେ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ କୁନି ଝିଅ ଓ ମଡେଲ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 14, 2026 at 8:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରକୃତି ଓ ନାରୀତ୍ବର ସମନ୍ବୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ । ମୌସୁମୀ ଆଗମନରେ ଧରିତ୍ରୀ ମା' ରଜବତୀ ହୁଏ । ଏହି ପର୍ବ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଗାରିମାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ । 'ରଜ' ଆସିଲେ ଓଡିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠେ । ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ରଜ ଉତ୍ସବର ଆସର ଜମେ । ପିଠାପଣା ଠାରୁ ନେଇ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଯାନ୍ତି ସଭିଏଁ । ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରଜ ଓ ରଜ ଦୋଳିର ଆସର । 'ରଜ' ଉପଲକ୍ଷେ ମଡେଲର ଏବଂ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍‌ସର୍‌ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମଡେଲର ଏବଂ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍‌ସର୍‌ମାନଙ୍କ ସହିତ ଝିଅ ଓ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ସଜବାଜ ହୋଇ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୋଡ଼ପିଠା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସୁଆଦିଆ ପିଠା ଓ ମିଠା ପାନ ଖାଇବାର ଭରପୂର ମଜା ନେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ଓ ରଜ ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତେ ଏହି 'ପହିଲି ରଜ'କୁ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି । 'Create N Connect' ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ନିଜର ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର, ପିଠାପଣା ମହକ ଓ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଲେ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ

ନିଆଳିରେ ଜମିଲା ପହଲି ରଜ ଉତ୍ସବ, ସାମିଲ ହେଲେ ବବି ମିଶ୍ର, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜିଲେ କୁଆଁରୀ

କୋଣାର୍କରେ ତିନି ଦିନିଆ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରକୃତି ଓ ନାରୀତ୍ବର ସମନ୍ବୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ । ମୌସୁମୀ ଆଗମନରେ ଧରିତ୍ରୀ ମା' ରଜବତୀ ହୁଏ । ଏହି ପର୍ବ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଗାରିମାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ । 'ରଜ' ଆସିଲେ ଓଡିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠେ । ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ରଜ ଉତ୍ସବର ଆସର ଜମେ । ପିଠାପଣା ଠାରୁ ନେଇ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଯାନ୍ତି ସଭିଏଁ । ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରଜ ଓ ରଜ ଦୋଳିର ଆସର । 'ରଜ' ଉପଲକ୍ଷେ ମଡେଲର ଏବଂ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍‌ସର୍‌ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମଡେଲର ଏବଂ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍‌ସର୍‌ମାନଙ୍କ ସହିତ ଝିଅ ଓ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ସଜବାଜ ହୋଇ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୋଡ଼ପିଠା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସୁଆଦିଆ ପିଠା ଓ ମିଠା ପାନ ଖାଇବାର ଭରପୂର ମଜା ନେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ଓ ରଜ ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତେ ଏହି 'ପହିଲି ରଜ'କୁ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି । 'Create N Connect' ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ନିଜର ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର, ପିଠାପଣା ମହକ ଓ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଲେ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ

ନିଆଳିରେ ଜମିଲା ପହଲି ରଜ ଉତ୍ସବ, ସାମିଲ ହେଲେ ବବି ମିଶ୍ର, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜିଲେ କୁଆଁରୀ

କୋଣାର୍କରେ ତିନି ଦିନିଆ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

PAHILI RAJA BBSR
RAJA CELEBRATION BHUBANESWAR
BHUBANESWAR CREATE N CONNECT RAJA
ରଜ ପର୍ବ 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର
PAHILI RAJA CELEBRATION BHUBANESWAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

RAJA FESTIVAL 2026

ରଜ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର; ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦାଳଠାରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ମହୋତ୍ସବ

June 14, 2026 at 6:16 PM IST
Jajpur Raja parba celebration people enjoyed Doli and pitha

ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର, ପିଠାପଣା ମହକ ଓ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଲେ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ

June 14, 2026 at 4:36 PM IST
Bobby Mishra inaugurates first Raja celebration in Niali Jallarpur

ନିଆଳିରେ ଜମିଲା ପହଲି ରଜ ଉତ୍ସବ, ସାମିଲ ହେଲେ ବବି ମିଶ୍ର, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜିଲେ କୁଆଁରୀ

June 14, 2026 at 2:53 PM IST
RAJA FESTIVAL CELEBRATION

କୋଣାର୍କରେ ତିନି ଦିନିଆ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା

June 14, 2026 at 2:51 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.