ଆଜି ଶ୍ରୀବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ସୁରୁଖୁରରେ ସରିଲା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା - KENDRAPADA RATH YATRA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 26, 2026 at 11:23 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା: ଆଜି ରଘୁନାଥ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଆରାଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ । ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା । ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କ ସୁନବେଶ ନୁହେଁ ବରଂ ରୂପାବେଶ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ବେଶକୁ ରଘୁନାଥ ବେଶ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରଭାତରୁ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ହୋଇ ରଘୁନାଥ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଧରପଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ସହ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ ।
ଚଳିତବର୍ଷ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଯାଛି । ପ୍ରାୟ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅଢେଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଇଛି ।
ଚଳିତବର୍ଷ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଭଳି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ପରମ୍ପରାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବଳଦେବଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସଠିକ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ରଥାରୂଢ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରଥଦାଣ୍ଡରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଶେଷନାଗ । ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌରପାଳିକା ଦ୍ଵାରା ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ଶହଶହ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଏହି ପବିତ୍ର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ପାଣି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ରଥାରୂଢ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି: କାହିଁକି ରଥ ଉପରେ ଭଙ୍ଗା ହୁଏ ଅଧରହାଣ୍ଡି ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା: ଆଜି ରଘୁନାଥ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଆରାଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ । ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା । ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କ ସୁନବେଶ ନୁହେଁ ବରଂ ରୂପାବେଶ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ବେଶକୁ ରଘୁନାଥ ବେଶ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରଭାତରୁ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ହୋଇ ରଘୁନାଥ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଧରପଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ସହ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ ।
ଚଳିତବର୍ଷ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଯାଛି । ପ୍ରାୟ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅଢେଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଇଛି ।
ଚଳିତବର୍ଷ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଭଳି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ପରମ୍ପରାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବଳଦେବଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସଠିକ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ରଥାରୂଢ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରଥଦାଣ୍ଡରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଶେଷନାଗ । ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌରପାଳିକା ଦ୍ଵାରା ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ଶହଶହ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଏହି ପବିତ୍ର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ପାଣି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ରଥାରୂଢ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି: କାହିଁକି ରଥ ଉପରେ ଭଙ୍ଗା ହୁଏ ଅଧରହାଣ୍ଡି ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା