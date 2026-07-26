ETV Bharat / Videos

ଆଜି ଶ୍ରୀବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ସୁରୁଖୁରରେ ସରିଲା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା - KENDRAPADA RATH YATRA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବଳଦେବଜୀଉ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 26, 2026 at 11:23 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା: ଆଜି ରଘୁନାଥ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଆରାଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ । ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା । ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କ ସୁନବେଶ ନୁହେଁ ବରଂ ରୂପାବେଶ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ବେଶକୁ ରଘୁନାଥ ବେଶ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରଭାତରୁ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ହୋଇ ରଘୁନାଥ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଧରପଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ସହ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ । 

ଚଳିତବର୍ଷ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଯାଛି । ପ୍ରାୟ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅଢେଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଇଛି । 

ଚଳିତବର୍ଷ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଭଳି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ପରମ୍ପରାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବଳଦେବଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସଠିକ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ରଥାରୂଢ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରଥଦାଣ୍ଡରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଶେଷନାଗ । ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌରପାଳିକା ଦ୍ଵାରା ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ଶହଶହ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଏହି ପବିତ୍ର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ପାଣି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ରଥାରୂଢ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି: କାହିଁକି ରଥ ଉପରେ ଭଙ୍ଗା ହୁଏ ଅଧରହାଣ୍ଡି ?

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭକ୍ତ



ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା: ଆଜି ରଘୁନାଥ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଆରାଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ । ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା । ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କ ସୁନବେଶ ନୁହେଁ ବରଂ ରୂପାବେଶ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ବେଶକୁ ରଘୁନାଥ ବେଶ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରଭାତରୁ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ହୋଇ ରଘୁନାଥ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଧରପଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ସହ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ । 

ଚଳିତବର୍ଷ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଯାଛି । ପ୍ରାୟ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅଢେଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଇଛି । 

ଚଳିତବର୍ଷ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଭଳି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ପରମ୍ପରାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବଳଦେବଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସଠିକ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ରଥାରୂଢ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରଥଦାଣ୍ଡରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଶେଷନାଗ । ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌରପାଳିକା ଦ୍ଵାରା ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ଶହଶହ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଏହି ପବିତ୍ର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ପାଣି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ରଥାରୂଢ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି: କାହିଁକି ରଥ ଉପରେ ଭଙ୍ଗା ହୁଏ ଅଧରହାଣ୍ଡି ?

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭକ୍ତ



ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

For All Latest Updates

TAGGED:

LORD BALADEVJEW BAHUDA YATRA
NILADRI BIJE OF LORD BALADEVJEW
ବଳଦେବଜୀଉ ରଘୁନାଥ ବେଶ
KENDRAPADA RATH YATRA
BALADEVJEW RAGHUNATH BESHA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Hanuman Jagannath Narada Attire

ଶରଧାବାଲିରେ ଭକ୍ତ-ଭକ୍ତି-ଭାବର ମିଶ୍ରଣ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହନୁମାନ ଓ ନାରଦଙ୍କ ବେଶରେ ଭକ୍ତ

July 24, 2026 at 12:34 PM IST
ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 670 ନମ୍ବର ରଖି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ

ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 670 ନମ୍ବର ରଖି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ

July 22, 2026 at 4:35 PM IST
Hera Panchami at Srikhetra Puri Goddess Mahalakshmi damages Nandighosa

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ହେରାପଞ୍ଚମୀ: ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଆଜି ଦକ୍ଷିଣମୋଡ ନେବେ ତିନି ରଥ

July 21, 2026 at 1:00 PM IST
peaceful protest held at Berhampur to support Sonam Wangchuks movement

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ: ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ

July 21, 2026 at 10:22 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.