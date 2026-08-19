ETV Bharat / Videos

ବୈତରଣୀରୁ ଭାସି ଆସିଲା 15 ଫୁଟର ଅଜଗର, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ - ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2026 at 2:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Python Rescued ଭଦ୍ରକ: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସି ଆସିଲା 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଅଜଗର ସାପ । ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନେ ଅଜଗରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାପଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । 
 

ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ବନ୍ଦାଳୋ-ମଢିଆଳୀ ମହେଶପୁର ବୈତରଣୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏକ 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ବିଶାଳ ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ଅଜଗର ସାପଟି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଆସି ରାସ୍ତାକଡ଼ ବୁଦା ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନେ ସାହସର ସହ ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଜଗର ସାପଟିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା, ଯାଜପୁରରେ ସାପ ଭୟ ବଢିଲା: ଗାଁରେ ପଶୁଛନ୍ତି ବିଷଧର, ସାପ କାମୁଡିଲେ କରିବେ କଣ ?

EXPLAINER: ବର୍ଷାଦିନେ ସର୍ପ ଆତଙ୍କ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି ସାପ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ

Python Rescued ଭଦ୍ରକ: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସି ଆସିଲା 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଅଜଗର ସାପ । ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନେ ଅଜଗରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାପଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । 
 

ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ବନ୍ଦାଳୋ-ମଢିଆଳୀ ମହେଶପୁର ବୈତରଣୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏକ 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ବିଶାଳ ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ଅଜଗର ସାପଟି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଆସି ରାସ୍ତାକଡ଼ ବୁଦା ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନେ ସାହସର ସହ ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଜଗର ସାପଟିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା, ଯାଜପୁରରେ ସାପ ଭୟ ବଢିଲା: ଗାଁରେ ପଶୁଛନ୍ତି ବିଷଧର, ସାପ କାମୁଡିଲେ କରିବେ କଣ ?

EXPLAINER: ବର୍ଷାଦିନେ ସର୍ପ ଆତଙ୍କ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି ସାପ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ

For All Latest Updates

TAGGED:

BHADRAK PYTHON
BAITARANI RIVER PYTHON
ଭଦ୍ରକ ଅଜଗର
ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର
PYTHON RESCUED IN BHANDARIPOKHARI

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Ex Minister remembers the brave soldiers who sacrificed themselves in the service of the country

ଦେଶ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପୂର୍ବତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ

August 17, 2026 at 4:12 PM IST
Khordha Atri Baba Hatakeswar Shravan Monday Sankranti Kaudias holy water to offer

ଅଟ୍ରି ହଟକେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର; ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼

August 17, 2026 at 10:32 AM IST
80th independence day celebration

ଶିଶୁ ସୈନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ

August 15, 2026 at 7:14 PM IST
independence day celebration

ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିବ: ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି

August 15, 2026 at 3:29 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.