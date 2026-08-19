ବୈତରଣୀରୁ ଭାସି ଆସିଲା 15 ଫୁଟର ଅଜଗର, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ - ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 19, 2026 at 2:54 PM IST
Python Rescued ଭଦ୍ରକ: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସି ଆସିଲା 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଅଜଗର ସାପ । ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନେ ଅଜଗରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାପଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ବନ୍ଦାଳୋ-ମଢିଆଳୀ ମହେଶପୁର ବୈତରଣୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏକ 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ବିଶାଳ ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ଅଜଗର ସାପଟି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଆସି ରାସ୍ତାକଡ଼ ବୁଦା ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନେ ସାହସର ସହ ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଜଗର ସାପଟିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା, ଯାଜପୁରରେ ସାପ ଭୟ ବଢିଲା: ଗାଁରେ ପଶୁଛନ୍ତି ବିଷଧର, ସାପ କାମୁଡିଲେ କରିବେ କଣ ?
EXPLAINER: ବର୍ଷାଦିନେ ସର୍ପ ଆତଙ୍କ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି ସାପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ
Python Rescued ଭଦ୍ରକ: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସି ଆସିଲା 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଅଜଗର ସାପ । ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନେ ଅଜଗରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାପଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ବନ୍ଦାଳୋ-ମଢିଆଳୀ ମହେଶପୁର ବୈତରଣୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏକ 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ବିଶାଳ ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ଅଜଗର ସାପଟି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଆସି ରାସ୍ତାକଡ଼ ବୁଦା ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନେ ସାହସର ସହ ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଜଗର ସାପଟିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା, ଯାଜପୁରରେ ସାପ ଭୟ ବଢିଲା: ଗାଁରେ ପଶୁଛନ୍ତି ବିଷଧର, ସାପ କାମୁଡିଲେ କରିବେ କଣ ?
EXPLAINER: ବର୍ଷାଦିନେ ସର୍ପ ଆତଙ୍କ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି ସାପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ