ETV Bharat / Videos

ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ରେ ଅଜଗର ଆତଙ୍କ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ବଡ଼ ସାପ ?

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ରେ ଅଜଗର ଆତଙ୍କ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2026 at 7:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ ଉପରୁ ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ୍‌ ଲମ୍ବର ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବ୍ରିଜ୍‌ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍‌ ନିକଟରେ ସାପଟିକୁ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସାପକୁ ଦେଖିବା ଓ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ବାଇକ୍‌ ଆରୋହୀ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ । ଯାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସ୍ନେକ୍‌ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍‌ର ସଦସ୍ୟ ଆଶିଷ କୁମାର ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଜଗରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ଭରତପୁର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍‌ ରେଞ୍ଜ୍‌ ଅଫିସ୍‌ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
 


ସ୍ନେକ୍‌ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍‌ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାପଟି କୌଣସି ଟ୍ରକ୍‌ କିମ୍ବା ବସ ତଳେ ଚଢ଼ି ଆସିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସାପଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥାଇପାରେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କୌଣସି ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍‌ କିମ୍ବା ଡବାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । 

ଜଣେ ଗାଡି ଆରୋହୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସାପଟିକୁ ଦେଖିଥିଲି । ସାପଟି କାହାର ଯେଭଳି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ଓ ସାପଟି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି ନଘଟେ ସେନେଇ ତୁରନ୍ତ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ କଲ କରିଥିଲି ।"

ଏପଟେ ବନ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଜଗର ସାପଟି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡାଯାଇଛି । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ୩୦ ଫୁଟ୍‌ରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ ଉପରକୁ ଅଜଗରଟି ଆସିଲା କେମିତି? ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କାମୁଡ଼ିଲା ବିଷାକ୍ତ ଚିତି ! ସାପକୁ ପଲିଥିନରେ ଧରି, ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ମେଡିକାଲ ଆସିଲେ ଜଗୁଆଳି ମୋଚିରାମ ଟୁଡୁ

ଚିକିଟି ଗଡ ରତନେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ୧୨ ଫୁଟର ଅହିରାଜ ସାପ ଉଦ୍ଧାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ ଉପରୁ ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ୍‌ ଲମ୍ବର ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବ୍ରିଜ୍‌ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍‌ ନିକଟରେ ସାପଟିକୁ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସାପକୁ ଦେଖିବା ଓ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ବାଇକ୍‌ ଆରୋହୀ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ । ଯାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସ୍ନେକ୍‌ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍‌ର ସଦସ୍ୟ ଆଶିଷ କୁମାର ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଜଗରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ଭରତପୁର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍‌ ରେଞ୍ଜ୍‌ ଅଫିସ୍‌ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
 


ସ୍ନେକ୍‌ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍‌ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାପଟି କୌଣସି ଟ୍ରକ୍‌ କିମ୍ବା ବସ ତଳେ ଚଢ଼ି ଆସିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସାପଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥାଇପାରେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କୌଣସି ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍‌ କିମ୍ବା ଡବାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । 

ଜଣେ ଗାଡି ଆରୋହୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସାପଟିକୁ ଦେଖିଥିଲି । ସାପଟି କାହାର ଯେଭଳି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ଓ ସାପଟି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି ନଘଟେ ସେନେଇ ତୁରନ୍ତ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ କଲ କରିଥିଲି ।"

ଏପଟେ ବନ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଜଗର ସାପଟି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡାଯାଇଛି । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ୩୦ ଫୁଟ୍‌ରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ ଉପରକୁ ଅଜଗରଟି ଆସିଲା କେମିତି? ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କାମୁଡ଼ିଲା ବିଷାକ୍ତ ଚିତି ! ସାପକୁ ପଲିଥିନରେ ଧରି, ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ମେଡିକାଲ ଆସିଲେ ଜଗୁଆଳି ମୋଚିରାମ ଟୁଡୁ

ଚିକିଟି ଗଡ ରତନେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ୧୨ ଫୁଟର ଅହିରାଜ ସାପ ଉଦ୍ଧାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର 

For All Latest Updates

TAGGED:

ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଜଗର
PYTHON VANI VIHAR OVERBRIDGE
ବାଣୀବିହାର ଅଜଗର
PYTHON SPOTTED BHUBANESWAR
PYTHON RESCUED

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

TRIBUTE TO LATA MANGESHKAR

ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ; ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ ଆନିମେସନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଛାତ୍ରୀ

September 28, 2026 at 2:51 PM IST
Heavy Rain Damage House Kuligaon Family Live in Veranda in Nuapada

ବର୍ଷା ଦେଇଗଲା ବେଦନା; ଘରେ ଜମିଛି ପାଣି, ବାରଣ୍ଡାରେ କଟୁଛି ଦିନ

September 28, 2026 at 1:35 PM IST
nursing students rescued

ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା; ୧୨୦ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଛାତ୍ରୀ

September 26, 2026 at 5:34 PM IST
Bihar pilgrims Bus Caught Fire

୬୦ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ରାସ୍ତାରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା

September 26, 2026 at 12:47 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.