ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ ଅଜଗର ଆତଙ୍କ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ବଡ଼ ସାପ ?
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 28, 2026 at 7:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବର ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବ୍ରିଜ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିକଟରେ ସାପଟିକୁ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସାପକୁ ଦେଖିବା ଓ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ । ଯାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ଆଶିଷ କୁମାର ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଜଗରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ଭରତପୁର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ଅଫିସ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାପଟି କୌଣସି ଟ୍ରକ୍ କିମ୍ବା ବସ ତଳେ ଚଢ଼ି ଆସିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସାପଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥାଇପାରେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କୌଣସି ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ କିମ୍ବା ଡବାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଜଣେ ଗାଡି ଆରୋହୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସାପଟିକୁ ଦେଖିଥିଲି । ସାପଟି କାହାର ଯେଭଳି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ଓ ସାପଟି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି ନଘଟେ ସେନେଇ ତୁରନ୍ତ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ କଲ କରିଥିଲି ।"
ଏପଟେ ବନ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଜଗର ସାପଟି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡାଯାଇଛି । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ୩୦ ଫୁଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ଅଜଗରଟି ଆସିଲା କେମିତି? ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କାମୁଡ଼ିଲା ବିଷାକ୍ତ ଚିତି ! ସାପକୁ ପଲିଥିନରେ ଧରି, ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ମେଡିକାଲ ଆସିଲେ ଜଗୁଆଳି ମୋଚିରାମ ଟୁଡୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବର ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବ୍ରିଜ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିକଟରେ ସାପଟିକୁ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସାପକୁ ଦେଖିବା ଓ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ । ଯାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ଆଶିଷ କୁମାର ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଜଗରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ଭରତପୁର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ଅଫିସ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାପଟି କୌଣସି ଟ୍ରକ୍ କିମ୍ବା ବସ ତଳେ ଚଢ଼ି ଆସିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସାପଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥାଇପାରେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କୌଣସି ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ କିମ୍ବା ଡବାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଜଣେ ଗାଡି ଆରୋହୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସାପଟିକୁ ଦେଖିଥିଲି । ସାପଟି କାହାର ଯେଭଳି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ଓ ସାପଟି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି ନଘଟେ ସେନେଇ ତୁରନ୍ତ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ କଲ କରିଥିଲି ।"
ଏପଟେ ବନ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଜଗର ସାପଟି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡାଯାଇଛି । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ୩୦ ଫୁଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ଅଜଗରଟି ଆସିଲା କେମିତି? ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କାମୁଡ଼ିଲା ବିଷାକ୍ତ ଚିତି ! ସାପକୁ ପଲିଥିନରେ ଧରି, ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ମେଡିକାଲ ଆସିଲେ ଜଗୁଆଳି ମୋଚିରାମ ଟୁଡୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର