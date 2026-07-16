Rath Yatra 2026 Live: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ - ରଥଯାତ୍ରା
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 16, 2026 at 7:09 AM IST
ଆଜି ପବିତ୍ର ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ମଣିମାଙ୍କ ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କଳା ସାଆନ୍ତେ । ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଘେନି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବଳିଆର ଭୁଜ । ସେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଉଡମଣି । ଭାବବିନୋଦିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶରଧାବାଲିରେ ଆତୁର ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ରଥ, ପଥ, ଭକ୍ତ ସଭିଏଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଦର୍ପଦଳନ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକିଏ ସ୍ପର୍ଶ ମିଳିଗଲେ, ସେମାନେ ଦେବତା ହୋଇଯିବେ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲାଣି ବଡ଼ଦେଉଳରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ଝାଞ୍ଜ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.. ଧ୍ବନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ଖିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଚାହିଁ ରହିଛି ଏ ଜଗତ.. ଜଗନ୍ନାଥ ମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ।
ଆଜି ପବିତ୍ର ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ମଣିମାଙ୍କ ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କଳା ସାଆନ୍ତେ । ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଘେନି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବଳିଆର ଭୁଜ । ସେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଉଡମଣି । ଭାବବିନୋଦିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶରଧାବାଲିରେ ଆତୁର ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ରଥ, ପଥ, ଭକ୍ତ ସଭିଏଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଦର୍ପଦଳନ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକିଏ ସ୍ପର୍ଶ ମିଳିଗଲେ, ସେମାନେ ଦେବତା ହୋଇଯିବେ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲାଣି ବଡ଼ଦେଉଳରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ଝାଞ୍ଜ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.. ଧ୍ବନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ଖିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଚାହିଁ ରହିଛି ଏ ଜଗତ.. ଜଗନ୍ନାଥ ମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ।