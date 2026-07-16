ETV Bharat / Videos

Rath Yatra 2026 Live: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ - ରଥଯାତ୍ରା

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 16, 2026 at 7:09 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଆଜି ପବିତ୍ର ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ମଣିମାଙ୍କ ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କଳା ସାଆନ୍ତେ । ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଘେନି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବଳିଆର ଭୁଜ । ସେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଉଡମଣି । ଭାବବିନୋଦିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶରଧାବାଲିରେ ଆତୁର ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ରଥ, ପଥ, ଭକ୍ତ ସଭିଏଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଦର୍ପଦଳନ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକିଏ ସ୍ପର୍ଶ ମିଳିଗଲେ, ସେମାନେ ଦେବତା ହୋଇଯିବେ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲାଣି ବଡ଼ଦେଉଳରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ଝାଞ୍ଜ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.. ଧ୍ବନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ଖିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଚାହିଁ ରହିଛି ଏ ଜଗତ.. ଜଗନ୍ନାଥ ମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ।

ଆଜି ପବିତ୍ର ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ମଣିମାଙ୍କ ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କଳା ସାଆନ୍ତେ । ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଘେନି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବଳିଆର ଭୁଜ । ସେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଉଡମଣି । ଭାବବିନୋଦିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶରଧାବାଲିରେ ଆତୁର ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ରଥ, ପଥ, ଭକ୍ତ ସଭିଏଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଦର୍ପଦଳନ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକିଏ ସ୍ପର୍ଶ ମିଳିଗଲେ, ସେମାନେ ଦେବତା ହୋଇଯିବେ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲାଣି ବଡ଼ଦେଉଳରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ଝାଞ୍ଜ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.. ଧ୍ବନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ଖିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଚାହିଁ ରହିଛି ଏ ଜଗତ.. ଜଗନ୍ନାଥ ମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ।

For All Latest Updates

TAGGED:

PURI RATH YATRA 2026
ODISHA RATH YATRA 2026
LIVE GUNDICHA JATRA 2026
ରଥଯାତ୍ରା
LIVE PURI RATH YATRA 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Jagannath Snana Yatra 2026

Snana Yatra LIVE: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ

June 29, 2026 at 6:34 AM IST
Odisha state film awards For year 2023 and 2024 Live

LIVE: ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ

June 26, 2026 at 6:37 PM IST
International Yoga Day 2026 Live

LIVE: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ

June 21, 2026 at 6:48 AM IST
President Murmu and pm modi in odisha rairangpur pahadpur live updates

LIVE: ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ...

June 20, 2026 at 1:00 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.