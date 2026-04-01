ବାଲୁକା କଳାରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ - UTKAL DIVAS WISHES SAND ART
Published : April 1, 2026 at 10:07 AM IST
ପୁରୀ: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡିଆ ନିଜର ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ଇତିହାସକୁ ମନେପକାଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ ନିଜର ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ବାଲୁକା କଳାରେ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବମୟ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ବାଲୁକା କଳା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ସେ ଏହି ଆନିମେସନ୍ ଜରିଆରେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅପାର ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଯାଇଛି ।
ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛାବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା । ଆଜି ଏହି ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି । ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
