ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଲେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ - MANAS KUMAR SAHOO SAND ARTIST

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 4, 2025 at 4:04 PM IST

1 Min Read
Welcome President Putin to India ପୁରୀ: ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ । ଏହି ଅବସରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ପୁଟିନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ ଆନିମେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇ ପୁରୀରେ ଏହି କଳାକୃତି କରିଛନ୍ତି । ଏହି କଳାକୃତିରେ 'ଭାରତକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ' (Welcome President Putin to India) ଥିମ୍‌ ରଖାଯାଇଛି । 


ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ଦ୍ବାରା ଭାରତ ଓ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏନେଇ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ବିଚରେ ଆମେ ଏକ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ । ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସ୍ମାରକୀକୁ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ । ଭାରତ ଓ ଋଷ ଭଳି ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଏକ ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁତ୍ବକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ବନ୍ଧୁତ୍ବ ଓ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଉ । ଏହି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ । ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ETV Bharat Odisha Team

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

