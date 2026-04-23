ନିହଣ ମୁନରେ କମ୍ପୁଛି ରଥଖଳା; ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ - PURI RATH YATRA

ନିହଣ ମୁନରେ କମ୍ପୁଛି ରଥ ଖଳା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 23, 2026 at 9:14 PM IST

ପୁରୀ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରଥଖଳାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତିନ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ତିନି ରଥର ତୁମ୍ବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କରତି ସେବକମାନେ କରତରେ କାଠ କାଟି ତୁମ୍ୱ ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ରଥର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ଯ ହେଉଛି ତୁମ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ । ମହାରଣା ସେବକମାନେ ତୁମ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତିନି ରଥର ୪୨ ଟି ତୁମ୍ୱ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଫାଶୀ କାଠରେ ତୁମ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ତୁମ୍ୱ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପରେ ତୁମ୍ୱ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସକାଳ ୮ ଟାରୁ ରାତି ୮ ଟା ଯାଏଁ ରଥ ଖଳାରେ କାମ ହେଉଛି ।"



ସେହିପରି ରଥ ଅମିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଏବେ ପ୍ରଥମେ ତୁମ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ରଥ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କାଠ ଆସିଛି । ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ପୁଣି କାଠ ଆସିବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରରେ ଶେଷ ହେଉ । ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ।"

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀ ରଥଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ: ରଥ ଚକ ପାଇଁ ତୁମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, 3 ରଥରେ ଲାଗିବ 42 ତୁମ୍ବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ 

ପୁରୀ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରଥଖଳାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତିନ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ତିନି ରଥର ତୁମ୍ବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କରତି ସେବକମାନେ କରତରେ କାଠ କାଟି ତୁମ୍ୱ ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ରଥର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ଯ ହେଉଛି ତୁମ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ । ମହାରଣା ସେବକମାନେ ତୁମ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତିନି ରଥର ୪୨ ଟି ତୁମ୍ୱ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଫାଶୀ କାଠରେ ତୁମ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ତୁମ୍ୱ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପରେ ତୁମ୍ୱ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସକାଳ ୮ ଟାରୁ ରାତି ୮ ଟା ଯାଏଁ ରଥ ଖଳାରେ କାମ ହେଉଛି ।"



ସେହିପରି ରଥ ଅମିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଏବେ ପ୍ରଥମେ ତୁମ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ରଥ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କାଠ ଆସିଛି । ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ପୁଣି କାଠ ଆସିବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରରେ ଶେଷ ହେଉ । ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ।"

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀ ରଥଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ: ରଥ ଚକ ପାଇଁ ତୁମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, 3 ରଥରେ ଲାଗିବ 42 ତୁମ୍ବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ 

ETV Bharat Odisha Team

