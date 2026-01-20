ETV Bharat / Videos

ନୟାଗଡ଼ରୁ ପୁରୀ ଗଲା ରଥ କାଠ, ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଅନୁକୂଳ - PURI RATH YATRA 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ନୟାଗଡ଼ରୁ ବାହାରିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଥକାଠ, ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଅନୁକୂଳ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 20, 2026 at 4:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Puri Rath Yatra 2026 ନୟାଗଡ଼: ଚଳିତବର୍ଷର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଥକାଠ । ଆସନ୍ତା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଅନୁକୂଳ ହେବ ରଥକାଠ । ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ରଥକାଠ ପରିବହନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ 3ଟି ଟ୍ରକରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଥକାଠ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି ।
 

ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ:
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଶପଲ୍ଲା ବନାଞ୍ଚଳର ଚଢ଼େୟାପଲ୍ଲୀ ଟାକେରା ସେକ୍ସନରୁ ତିନି ଟ୍ରିପ୍ କାଠ ପୁରୀକୁ ପଠାଯାଇଛି । ତିନୋଟି ଟ୍ରକରେ 83 ଖଣ୍ଡ ଅସନ ଓ ଧଉରା କାଠ ରହିଛି । ସେଥିରେ 40 ଖଣ୍ଡ ଅସନ ଏବଂ 43 ଖଣ୍ଡ ଧଉରା କାଠ ରହିଛି । ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଅସନ ଓ ଧଉରା କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବଡଦାଣ୍ଡ ରଥଖଳାରେ ଏହି କାଠ ପୂଜା ହେବ ।

"ଚଳିତବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ 818ଟି ରଥକାଠର ବରାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବୌଦ୍ଧ, ରେଢାଖୋଲ, ଘୁମୁସର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ, ବାମରା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୂର ଆଦି ଡିଭିଜନରେ କାଠ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଥକାଠ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ 3ଟ୍ରିପ୍ କାଠ ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ" ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ DFO କହିଛନ୍ତି ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ନୟାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଜ୍ଞାମାଳ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥକାଠ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

Puri Rath Yatra 2026 ନୟାଗଡ଼: ଚଳିତବର୍ଷର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଥକାଠ । ଆସନ୍ତା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଅନୁକୂଳ ହେବ ରଥକାଠ । ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ରଥକାଠ ପରିବହନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ 3ଟି ଟ୍ରକରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଥକାଠ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି ।
 

ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ:
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଶପଲ୍ଲା ବନାଞ୍ଚଳର ଚଢ଼େୟାପଲ୍ଲୀ ଟାକେରା ସେକ୍ସନରୁ ତିନି ଟ୍ରିପ୍ କାଠ ପୁରୀକୁ ପଠାଯାଇଛି । ତିନୋଟି ଟ୍ରକରେ 83 ଖଣ୍ଡ ଅସନ ଓ ଧଉରା କାଠ ରହିଛି । ସେଥିରେ 40 ଖଣ୍ଡ ଅସନ ଏବଂ 43 ଖଣ୍ଡ ଧଉରା କାଠ ରହିଛି । ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଅସନ ଓ ଧଉରା କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବଡଦାଣ୍ଡ ରଥଖଳାରେ ଏହି କାଠ ପୂଜା ହେବ ।

"ଚଳିତବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ 818ଟି ରଥକାଠର ବରାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବୌଦ୍ଧ, ରେଢାଖୋଲ, ଘୁମୁସର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ, ବାମରା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୂର ଆଦି ଡିଭିଜନରେ କାଠ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଥକାଠ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ 3ଟ୍ରିପ୍ କାଠ ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ" ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ DFO କହିଛନ୍ତି ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ନୟାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଜ୍ଞାମାଳ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥକାଠ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

For All Latest Updates

TAGGED:

PURI SRIMANDIR
ନୟାଗଡ ରଥକାଠ
NAYAGARH DASAPALLA FOREST RATH WOOD
RATH TIMBER ODISHA
PURI RATH YATRA 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

23RD BALANGIR LOK UTSAV

୨୩ତମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଉଦଘାଟିତ, ଲୋକନୃତ୍ୟରେ କମ୍ପିଲା ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟା

January 20, 2026 at 9:25 AM IST
ଶେଷ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ

କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା ଉଦଯାପିତ, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ

January 19, 2026 at 3:09 PM IST
Swarna Dhanu At Atri Baba Hatakeswar Temple in Khordha

ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧନୁ

January 18, 2026 at 8:00 PM IST
KALAHANDI UTSAV GHUMURA 2026

କଟପାଙ୍କ ନାଚରେ ଦୁଲୁକିଲା ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚ

January 18, 2026 at 4:17 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.