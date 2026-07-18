ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପମଣ୍ଡପ ବିଜେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ - ଆଡପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 18, 2026 at 4:06 PM IST
ପୁରୀ: ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ରଥାରୂଢ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ । ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ବିଜେ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ଗୁପ୍ତ ନୀତି ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି କରାଯିବ । ରଥଯାତ୍ରାର ନଅ ଦିନିଆ ଲୀଳାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ଭାବେ ବିବେଚିତ । ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଦଇତାପତି ଓ ସେବାୟତମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ନୀତି ରଥଯାତ୍ରାର ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ମହତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଭକ୍ତ ପାଇବେ ଆଡ଼ପ ଅଭଡା । ଯାହାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଅନ୍ୟପଟେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଏହି ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ବାରା କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ତେବେ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେର ସିଧାପ୍ରସାରଣ...
ସୌଜନ୍ୟ: ଦୂରଦର୍ଶନ
ପୁରୀ: ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ରଥାରୂଢ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ । ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ବିଜେ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ଗୁପ୍ତ ନୀତି ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି କରାଯିବ । ରଥଯାତ୍ରାର ନଅ ଦିନିଆ ଲୀଳାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ଭାବେ ବିବେଚିତ । ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଦଇତାପତି ଓ ସେବାୟତମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ନୀତି ରଥଯାତ୍ରାର ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ମହତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଭକ୍ତ ପାଇବେ ଆଡ଼ପ ଅଭଡା । ଯାହାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଅନ୍ୟପଟେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଏହି ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ବାରା କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ତେବେ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେର ସିଧାପ୍ରସାରଣ...
ସୌଜନ୍ୟ: ଦୂରଦର୍ଶନ