ETV Bharat / Videos

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପମଣ୍ଡପ ବିଜେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ - ଆଡପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପମଣ୍ଡପ ବିଜେ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 18, 2026 at 4:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ରଥାରୂଢ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ । ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ବିଜେ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ଗୁପ୍ତ ନୀତି ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି କରାଯିବ । ରଥଯାତ୍ରାର ନଅ ଦିନିଆ ଲୀଳାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ଭାବେ ବିବେଚିତ । ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଦଇତାପତି ଓ ସେବାୟତମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ  ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।  ତେଣୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ନୀତି ରଥଯାତ୍ରାର ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ମହତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଭକ୍ତ ପାଇବେ ଆଡ଼ପ ଅଭଡା । ଯାହାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଅନ୍ୟପଟେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଏହି ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ବାରା କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ତେବେ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେର ସିଧାପ୍ରସାରଣ...

 

ସୌଜନ୍ୟ: ଦୂରଦର୍ଶନ 

ପୁରୀ: ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ରଥାରୂଢ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ । ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ବିଜେ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ଗୁପ୍ତ ନୀତି ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି କରାଯିବ । ରଥଯାତ୍ରାର ନଅ ଦିନିଆ ଲୀଳାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ଭାବେ ବିବେଚିତ । ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଦଇତାପତି ଓ ସେବାୟତମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ  ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।  ତେଣୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ନୀତି ରଥଯାତ୍ରାର ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ମହତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଭକ୍ତ ପାଇବେ ଆଡ଼ପ ଅଭଡା । ଯାହାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଅନ୍ୟପଟେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଏହି ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ବାରା କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ତେବେ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେର ସିଧାପ୍ରସାରଣ...

 

ସୌଜନ୍ୟ: ଦୂରଦର୍ଶନ 

For All Latest Updates

TAGGED:

LIVE
PURI RATH YATRA 2026
ରଥଯାତ୍ରା 2026
ଆଡପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ
ADAPA MANDAP BIJE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Rath Yatra

Rath Yatra 2026 Day 2 LIVE:ଜନ୍ମବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ

July 17, 2026 at 9:33 AM IST
Puri Shri Jagannath Rath Yatra 2026 Live Streaming Gundicha Jatra

Rath Yatra 2026 LIVE: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ

July 16, 2026 at 7:09 AM IST
Jagannath Snana Yatra 2026

Snana Yatra LIVE: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ

June 29, 2026 at 6:34 AM IST
Odisha state film awards For year 2023 and 2024 Live

LIVE: ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ

June 26, 2026 at 6:37 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.