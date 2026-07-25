ETV Bharat / Videos

LIVE: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶ, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ - LORD JAGANNATH GOLDEN ATTIRE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଆଜି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ପବିତ୍ର ସୁନାବେଶ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 25, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PURI JAGANNATH SUNA BESHA LIVE 

ପୁରୀ: ଆଜି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ । ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷକୁ ପାଞ୍ଚଥର ସୁନା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ୪ ଥର ସୁନା ବେଶ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ରଥ ଉପରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସୁନା ବେଶ, ଆଜି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଦିନରେ ହୋଇଥାଏ ।  ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନା ବେଶକୁ ବଡ଼ ତଢ଼ାଉ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ବାରରେ, ରଥାରୁଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ସୁନା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ।

 

 

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନଥାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଭିତିରଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର,ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ତଳିଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତ ଯଥାକ୍ରାମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ,ତାଳଧ୍ବଜ ଓ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ ଧାରଣ କରାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ତିନି ଠାକୁର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ।  ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି ୧୩୮ ପ୍ରକାର ସ୍ବର୍ ଣ୍ଣଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ସମୟ କ୍ରମେ ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରୁ ପାଳିଆ ଭଣ୍ଡାରି ମେକାପ,ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଶ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କରି ଆଣିଥାନ୍ତି ।

 

କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି:

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କିରିଟ, ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଚକ୍ର ଓ ରୌପ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, ଓଢ଼ିଆଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ତାବିଜ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା, ଝୋବାକଣ୍ଠି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା, କମରପଟି । ସେହିପରି ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର କିରିଟ, ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ହଳ ଓ ମୂଷଳ, ଓଢ଼ିଆଣୀ, କୁଣ୍ଡଳ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ବାଘନଖ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା, ଝୋବାକଣ୍ଠି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା ଓ  କମରପଟି ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରନ୍ତି । ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏ କିରିଟ, ଓଢ଼ିଆଣୀ, କାନ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି ଓ ୨ଟି ତଗଡ଼ି ଅଳଙ୍କାର ।

 

ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଇତିହାସ :

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ପ୍ରଥମ କରି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ କରାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟ ପରେ ୧୬ଟି ହାତୀ ପିଠିରେ ଅନେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତଢ଼ଉକରଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବାହୁଡା ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନା ବେଶ କରାଇଥିଲେ । ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁନା ବେଶ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ହେଉଥିଲା । ଅନେକ ବର୍ଗର ଭକ୍ତ ଏହି ଦିବ୍ୟବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ବାହୁଡା ଏକାଦଶୀରେ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ସୁନା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି । ତେବେ ତଡ଼ଉକରଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଏହି ବେଶ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନା ବେଶକୁ ବଡ଼ ତଢାଉ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

 

 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

PURI JAGANNATH SUNA BESHA LIVE 

ପୁରୀ: ଆଜି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ । ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷକୁ ପାଞ୍ଚଥର ସୁନା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ୪ ଥର ସୁନା ବେଶ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ରଥ ଉପରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସୁନା ବେଶ, ଆଜି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଦିନରେ ହୋଇଥାଏ ।  ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନା ବେଶକୁ ବଡ଼ ତଢ଼ାଉ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ବାରରେ, ରଥାରୁଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ସୁନା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ।

 

 

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନଥାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଭିତିରଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର,ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ତଳିଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତ ଯଥାକ୍ରାମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ,ତାଳଧ୍ବଜ ଓ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ ଧାରଣ କରାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ତିନି ଠାକୁର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ।  ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି ୧୩୮ ପ୍ରକାର ସ୍ବର୍ ଣ୍ଣଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ସମୟ କ୍ରମେ ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରୁ ପାଳିଆ ଭଣ୍ଡାରି ମେକାପ,ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଶ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କରି ଆଣିଥାନ୍ତି ।

 

କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି:

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କିରିଟ, ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଚକ୍ର ଓ ରୌପ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, ଓଢ଼ିଆଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ତାବିଜ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା, ଝୋବାକଣ୍ଠି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା, କମରପଟି । ସେହିପରି ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର କିରିଟ, ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ହଳ ଓ ମୂଷଳ, ଓଢ଼ିଆଣୀ, କୁଣ୍ଡଳ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ବାଘନଖ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା, ଝୋବାକଣ୍ଠି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା ଓ  କମରପଟି ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରନ୍ତି । ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏ କିରିଟ, ଓଢ଼ିଆଣୀ, କାନ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି ଓ ୨ଟି ତଗଡ଼ି ଅଳଙ୍କାର ।

 

ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଇତିହାସ :

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ପ୍ରଥମ କରି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ କରାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟ ପରେ ୧୬ଟି ହାତୀ ପିଠିରେ ଅନେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତଢ଼ଉକରଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବାହୁଡା ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନା ବେଶ କରାଇଥିଲେ । ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁନା ବେଶ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ହେଉଥିଲା । ଅନେକ ବର୍ଗର ଭକ୍ତ ଏହି ଦିବ୍ୟବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ବାହୁଡା ଏକାଦଶୀରେ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ସୁନା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି । ତେବେ ତଡ଼ଉକରଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଏହି ବେଶ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନା ବେଶକୁ ବଡ଼ ତଢାଉ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

 

 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

PURI JAGANNATH SUNA BESHA 2026
PURI SUNA BESHA LIVE STREAMING
ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନାବେଶ
LORD JAGANNATH GOLDEN ATTIRE
JAGANNATH SUNA BESHA LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Puri Shree Jagannath Bahuda Yatra 2026 Live

Bahuda Yatra 2026 LIVE: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ

July 24, 2026 at 7:02 AM IST
ADAPA MANDAP BIJE

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପମଣ୍ଡପ ବିଜେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ

July 18, 2026 at 4:06 PM IST
Rath Yatra

Rath Yatra 2026 Day 2 LIVE:ଜନ୍ମବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ

July 17, 2026 at 9:33 AM IST
Puri Shri Jagannath Rath Yatra 2026 Live Streaming Gundicha Jatra

Rath Yatra 2026 LIVE: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ

July 16, 2026 at 7:09 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.