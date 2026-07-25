LIVE: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶ, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ - LORD JAGANNATH GOLDEN ATTIRE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 25, 2026 at 4:02 PM IST
PURI JAGANNATH SUNA BESHA LIVE
ପୁରୀ: ଆଜି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ । ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷକୁ ପାଞ୍ଚଥର ସୁନା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ୪ ଥର ସୁନା ବେଶ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ରଥ ଉପରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସୁନା ବେଶ, ଆଜି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଦିନରେ ହୋଇଥାଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନା ବେଶକୁ ବଡ଼ ତଢ଼ାଉ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ବାରରେ, ରଥାରୁଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ସୁନା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନଥାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଭିତିରଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର,ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ତଳିଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତ ଯଥାକ୍ରାମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ,ତାଳଧ୍ବଜ ଓ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ ଧାରଣ କରାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ତିନି ଠାକୁର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର । ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି ୧୩୮ ପ୍ରକାର ସ୍ବର୍ ଣ୍ଣଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ସମୟ କ୍ରମେ ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରୁ ପାଳିଆ ଭଣ୍ଡାରି ମେକାପ,ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଶ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କରି ଆଣିଥାନ୍ତି ।
କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି:
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କିରିଟ, ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଚକ୍ର ଓ ରୌପ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, ଓଢ଼ିଆଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ତାବିଜ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା, ଝୋବାକଣ୍ଠି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା, କମରପଟି । ସେହିପରି ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର କିରିଟ, ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ହଳ ଓ ମୂଷଳ, ଓଢ଼ିଆଣୀ, କୁଣ୍ଡଳ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ବାଘନଖ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା, ଝୋବାକଣ୍ଠି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା ଓ କମରପଟି ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରନ୍ତି । ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏ କିରିଟ, ଓଢ଼ିଆଣୀ, କାନ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି ଓ ୨ଟି ତଗଡ଼ି ଅଳଙ୍କାର ।
ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଇତିହାସ :
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ପ୍ରଥମ କରି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ କରାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟ ପରେ ୧୬ଟି ହାତୀ ପିଠିରେ ଅନେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତଢ଼ଉକରଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବାହୁଡା ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନା ବେଶ କରାଇଥିଲେ । ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁନା ବେଶ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ହେଉଥିଲା । ଅନେକ ବର୍ଗର ଭକ୍ତ ଏହି ଦିବ୍ୟବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ବାହୁଡା ଏକାଦଶୀରେ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ସୁନା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି । ତେବେ ତଡ଼ଉକରଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଏହି ବେଶ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନା ବେଶକୁ ବଡ଼ ତଢାଉ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
PURI JAGANNATH SUNA BESHA LIVE
ପୁରୀ: ଆଜି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ । ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷକୁ ପାଞ୍ଚଥର ସୁନା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ୪ ଥର ସୁନା ବେଶ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ରଥ ଉପରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସୁନା ବେଶ, ଆଜି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଦିନରେ ହୋଇଥାଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନା ବେଶକୁ ବଡ଼ ତଢ଼ାଉ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ବାରରେ, ରଥାରୁଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ସୁନା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନଥାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଭିତିରଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର,ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ତଳିଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତ ଯଥାକ୍ରାମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ,ତାଳଧ୍ବଜ ଓ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ ଧାରଣ କରାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ତିନି ଠାକୁର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର । ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି ୧୩୮ ପ୍ରକାର ସ୍ବର୍ ଣ୍ଣଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ସମୟ କ୍ରମେ ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରୁ ପାଳିଆ ଭଣ୍ଡାରି ମେକାପ,ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଶ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କରି ଆଣିଥାନ୍ତି ।
କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି:
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କିରିଟ, ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଚକ୍ର ଓ ରୌପ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, ଓଢ଼ିଆଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ତାବିଜ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା, ଝୋବାକଣ୍ଠି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା, କମରପଟି । ସେହିପରି ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର କିରିଟ, ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ହଳ ଓ ମୂଷଳ, ଓଢ଼ିଆଣୀ, କୁଣ୍ଡଳ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ବାଘନଖ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା, ଝୋବାକଣ୍ଠି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା ଓ କମରପଟି ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରନ୍ତି । ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏ କିରିଟ, ଓଢ଼ିଆଣୀ, କାନ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି ଓ ୨ଟି ତଗଡ଼ି ଅଳଙ୍କାର ।
ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଇତିହାସ :
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ପ୍ରଥମ କରି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ କରାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟ ପରେ ୧୬ଟି ହାତୀ ପିଠିରେ ଅନେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତଢ଼ଉକରଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବାହୁଡା ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନା ବେଶ କରାଇଥିଲେ । ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁନା ବେଶ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ହେଉଥିଲା । ଅନେକ ବର୍ଗର ଭକ୍ତ ଏହି ଦିବ୍ୟବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ବାହୁଡା ଏକାଦଶୀରେ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ସୁନା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି । ତେବେ ତଡ଼ଉକରଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଏହି ବେଶ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନା ବେଶକୁ ବଡ଼ ତଢାଉ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ