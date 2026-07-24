ETV Bharat / Videos

ଶରଧାବାଲିରେ ଭକ୍ତ-ଭକ୍ତି-ଭାବର ମିଶ୍ରଣ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହନୁମାନ ଓ ନାରଦଙ୍କ ବେଶରେ ଭକ୍ତ - ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 24, 2026 at 12:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା । ଶରଧାବାଲିରେ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତି, ଭାବର ମିଶ୍ରଣ । ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦାରୁ ଦେବତା । ପୁଣିଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଭକ୍ତିର ମହାସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ଭକ୍ତିର ବର୍ଷାରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । କେଉଁ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶ ହୋଇ ଶରଧାବାଲିରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ବେଶ ହୋଇ ଭାବ ବିନୋଦିଆଙ୍କ ଆଗରେ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ପୁଣି କିଏ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ ବେଶ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପି ଜପି ରଥାରୂଢ଼ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଶରଧାବାଲିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ବଳ କରୁଛି ।  

ବାଙ୍କୀ ତୁଳସୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଓମ୍‌ ପ୍ରଧାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଶରଧାବାଲିରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ସତ୍ୟଜିତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ନୃତ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ରହି ଭାବ ଦ୍ବାରା ଜଗତର ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

Bahuda Yatra: ବଡ଼ଠାକୁରଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ?
ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଓ ସୁନା ବେଶ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପୁରୀ: ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା । ଶରଧାବାଲିରେ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତି, ଭାବର ମିଶ୍ରଣ । ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦାରୁ ଦେବତା । ପୁଣିଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଭକ୍ତିର ମହାସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ଭକ୍ତିର ବର୍ଷାରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । କେଉଁ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶ ହୋଇ ଶରଧାବାଲିରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ବେଶ ହୋଇ ଭାବ ବିନୋଦିଆଙ୍କ ଆଗରେ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ପୁଣି କିଏ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ ବେଶ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପି ଜପି ରଥାରୂଢ଼ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଶରଧାବାଲିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ବଳ କରୁଛି ।  

ବାଙ୍କୀ ତୁଳସୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଓମ୍‌ ପ୍ରଧାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଶରଧାବାଲିରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ସତ୍ୟଜିତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ନୃତ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ରହି ଭାବ ଦ୍ବାରା ଜଗତର ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

Bahuda Yatra: ବଡ଼ଠାକୁରଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ?
ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଓ ସୁନା ବେଶ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

DEVOTEES IN HANUMAN ATTIRE PURI
PURI DEVOTEES IN JAGANNATH ATTIRE
PURI BAHUDA YATRA DEVOTEES
ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା
PURI BAHUDA YATRA 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 670 ନମ୍ବର ରଖି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ

ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 670 ନମ୍ବର ରଖି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ

July 22, 2026 at 4:35 PM IST
Hera Panchami at Srikhetra Puri Goddess Mahalakshmi damages Nandighosa

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ହେରାପଞ୍ଚମୀ: ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଆଜି ଦକ୍ଷିଣମୋଡ ନେବେ ତିନି ରଥ

July 21, 2026 at 1:00 PM IST
peaceful protest held at Berhampur to support Sonam Wangchuks movement

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ: ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ

July 21, 2026 at 10:22 AM IST
Baripada Shri shri Hari Baladev Jew rath yatra day 2 women pulled devi subhadra chariot

ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି

July 19, 2026 at 8:32 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.