ଶରଧାବାଲିରେ ଭକ୍ତ-ଭକ୍ତି-ଭାବର ମିଶ୍ରଣ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହନୁମାନ ଓ ନାରଦଙ୍କ ବେଶରେ ଭକ୍ତ - ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 24, 2026 at 12:34 PM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା । ଶରଧାବାଲିରେ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତି, ଭାବର ମିଶ୍ରଣ । ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦାରୁ ଦେବତା । ପୁଣିଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଭକ୍ତିର ମହାସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ଭକ୍ତିର ବର୍ଷାରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । କେଉଁ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶ ହୋଇ ଶରଧାବାଲିରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ବେଶ ହୋଇ ଭାବ ବିନୋଦିଆଙ୍କ ଆଗରେ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ପୁଣି କିଏ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ ବେଶ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପି ଜପି ରଥାରୂଢ଼ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଶରଧାବାଲିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ବଳ କରୁଛି ।
ବାଙ୍କୀ ତୁଳସୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଓମ୍ ପ୍ରଧାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଶରଧାବାଲିରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ସତ୍ୟଜିତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ନୃତ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ରହି ଭାବ ଦ୍ବାରା ଜଗତର ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Bahuda Yatra: ବଡ଼ଠାକୁରଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ପୁରୀ: ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା । ଶରଧାବାଲିରେ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତି, ଭାବର ମିଶ୍ରଣ । ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦାରୁ ଦେବତା । ପୁଣିଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଭକ୍ତିର ମହାସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ଭକ୍ତିର ବର୍ଷାରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । କେଉଁ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶ ହୋଇ ଶରଧାବାଲିରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ବେଶ ହୋଇ ଭାବ ବିନୋଦିଆଙ୍କ ଆଗରେ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ପୁଣି କିଏ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ ବେଶ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପି ଜପି ରଥାରୂଢ଼ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଶରଧାବାଲିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ବଳ କରୁଛି ।
ବାଙ୍କୀ ତୁଳସୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଓମ୍ ପ୍ରଧାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଶରଧାବାଲିରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ସତ୍ୟଜିତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ନୃତ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ରହି ଭାବ ଦ୍ବାରା ଜଗତର ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Bahuda Yatra: ବଡ଼ଠାକୁରଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ