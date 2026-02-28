ବାୟୁ ଶକ୍ତି 2026: 'ପ୍ରଚଣ୍ଡ' ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡାଣ ଭରିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ - VAYU SHAKTI 2026
Published : February 28, 2026 at 9:33 AM IST
VAYU SHAKTI 2026 ଜୈସାଲମେର(ରାଜସ୍ଥାନ): ରାଜସ୍ଥାନରେ ବାୟୁ ସେନାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ । ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଖରାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ 'ବାୟୁ ଶକ୍ତି 2026' । ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଏହି ମେଗା ସମରାଭ୍ୟାସରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲଢୁଆ ବିମାନ 'ପ୍ରଚଣ୍ଡ'ରେ କୋ-ପାଇଲଟ୍ ଭାବେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛନ୍ତି ।
ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲାଇଟ କମ୍ବାଟ୍ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ 'ପ୍ରଚଣ୍ଡ'ରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ । 25 ମିନିଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଉଡ଼ାଣ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀକ । ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୈସଲମେର ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛି । ମୁଁ ଆମ ଦେଶର ସାହସୀ ବାୟୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ ।"
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ଆଇଏଏଫ୍ ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ମାର୍ଶଲ ଏ ପି ସିଂ, ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିଭାଉ ବାଗଡେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖୱତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
