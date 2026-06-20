ETV Bharat / Videos

LIVE: ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ... - PM MODI RAIRANGPUR LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ (ETV Bharat GFX Team)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 20, 2026 at 1:00 PM IST

|

Updated : June 20, 2026 at 1:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM MODI RAIRANGPUR LIVE , ରାଇରଙ୍ଗପୁର( ମୟୂରଭଞ୍ଜ) ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ, ଆଜି  ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ପାହାଡ଼ପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ନିଜ X ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଓଡି଼ଆ ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ପାହାଡ଼ପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍‌ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ପାହାଡ଼ପୁର ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବାପରେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ । 

 

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 47,600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି।  

 

 

PM MODI RAIRANGPUR LIVE , ରାଇରଙ୍ଗପୁର( ମୟୂରଭଞ୍ଜ) ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ, ଆଜି  ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ପାହାଡ଼ପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ନିଜ X ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଓଡି଼ଆ ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ପାହାଡ଼ପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍‌ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ପାହାଡ଼ପୁର ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବାପରେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ । 

 

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 47,600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି।  

 

 

Last Updated : June 20, 2026 at 1:57 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PRESIDENT MURMU BIRTHDAY EVENT
PRESIDENT MURMU MAYURBHANJ LIVE
PM MODI ODISHA LIVE
ଓଡିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
PM MODI RAIRANGPUR LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

BRICS Summit Day 2

LIVE: ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ...

June 4, 2026 at 9:37 AM IST
Gurudev Sri Sri Ravi Shankar

ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍‌ର ୪୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ: ସତସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, LIVE

May 20, 2026 at 6:53 PM IST
+2 result

WATCH LIVE: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ

May 20, 2026 at 12:37 PM IST
TVK government in Tamil Nadu

LIVE: ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ ରାଜ୍‌, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହର ସିଧାପ୍ରସାରଣ

May 10, 2026 at 10:08 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.