LIVE: ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ... - PM MODI RAIRANGPUR LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 20, 2026 at 1:00 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 1:57 PM IST
PM MODI RAIRANGPUR LIVE , ରାଇରଙ୍ଗପୁର( ମୟୂରଭଞ୍ଜ) ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ପାହାଡ଼ପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ନିଜ X ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଓଡି଼ଆ ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ପାହାଡ଼ପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ପାହାଡ଼ପୁର ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବାପରେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ ।
ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 47,600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି।
PM MODI RAIRANGPUR LIVE , ରାଇରଙ୍ଗପୁର( ମୟୂରଭଞ୍ଜ) ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ପାହାଡ଼ପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ନିଜ X ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଓଡି଼ଆ ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ପାହାଡ଼ପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ପାହାଡ଼ପୁର ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବାପରେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ ।
ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 47,600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି।