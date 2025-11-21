ETV Bharat / Videos

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ, ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ କଲେ ଦର୍ଶନ - PRESIDENT DROUPADI MURMU

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 21, 2025 at 3:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ତିରୁମାଳା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ପ୍ରଭୁ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ତିରୁମାଳା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । 

ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:

ସେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି ବରାହସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବରାହସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଶ୍ରୀବାରୀ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ତିରୁମାଳା ତିରୁପତି ଦେବସଂସ୍ଥାନମ (TTD) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ତୀର୍ଥ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । 

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ ମନ୍ଦିର:

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର, ଏହା ତିରୁମାଳା ତିରୁପତି ଦେବସଂସ୍ଥାନମ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ । 

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ଚାରି ଦିନିଆ କେରଳ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଫସିଲା ହେଲିକପ୍ଟର ଚକ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ 20 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତ; ବିଧାନସଭା ଓ ରାଜଭବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡାନ୍ତ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ, ରାବଣ ଦହନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

ତିରୁମାଳା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ପ୍ରଭୁ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ତିରୁମାଳା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । 

ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:

ସେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି ବରାହସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବରାହସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଶ୍ରୀବାରୀ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ତିରୁମାଳା ତିରୁପତି ଦେବସଂସ୍ଥାନମ (TTD) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ତୀର୍ଥ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । 

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ ମନ୍ଦିର:

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର, ଏହା ତିରୁମାଳା ତିରୁପତି ଦେବସଂସ୍ଥାନମ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ । 

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ଚାରି ଦିନିଆ କେରଳ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଫସିଲା ହେଲିକପ୍ଟର ଚକ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ 20 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତ; ବିଧାନସଭା ଓ ରାଜଭବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡାନ୍ତ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ, ରାବଣ ଦହନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

For All Latest Updates

TAGGED:

TIRUPATI TEMPLE ANDRA PRADESH
BALAJI TEMPLE TIRUMALA
PRESIDENT MURMU ANDRA PRADESH VISIT
VENKATESWAR SWAMY TEMPLE TTD
PRESIDENT DROUPADI MURMU

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Mock drill of train accident in Rengali Railway station Sambalpur

ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲା ମକ୍ ଡ୍ରିଲ

November 19, 2025 at 10:46 PM IST
Indian Coast Guard conducts mock drill in Paradip Odisha for coastal security

ଫୋକସରେ ସମୁଦ୍ରତଟ ସୁରକ୍ଷା, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡର ସମରଭ୍ୟାସ

November 15, 2025 at 5:28 PM IST
Nuapada By election 2025

ନୂଆପଡାରେ ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ, ବିଜୟ ପଛର କାରଣ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ

November 14, 2025 at 4:39 PM IST
GHASIRAM MAJHI CASTS VOTE

ଭୋଟ୍ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ, କହିଲେ '2000% ଆଶାବାଦୀ'

November 11, 2025 at 12:14 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.