ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ, ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ କଲେ ଦର୍ଶନ - PRESIDENT DROUPADI MURMU
Published : November 21, 2025 at 3:46 PM IST
ତିରୁମାଳା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ପ୍ରଭୁ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ତିରୁମାଳା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
ସେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି ବରାହସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବରାହସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଶ୍ରୀବାରୀ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ତିରୁମାଳା ତିରୁପତି ଦେବସଂସ୍ଥାନମ (TTD) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ତୀର୍ଥ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ ମନ୍ଦିର:
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର, ଏହା ତିରୁମାଳା ତିରୁପତି ଦେବସଂସ୍ଥାନମ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ।
