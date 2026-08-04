ମନ ଜିଣିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଚକୋଲେଟ୍ - PRESIDENT ODISHA VISIT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 4, 2026 at 2:32 PM IST
President distributes chocolates , ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ ମହାମହିମ । ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତପ୍ତପାଣି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ମହାମହିମଙ୍କ ସରଳ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ ଜିଣି ନେଇଥିଲା । ସହର ଉପକଣ୍ଠ ମହାମାୟୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାରକେଡ୍ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହଠାତ୍ ନିଜ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହ ହସି ହସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସହ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ।
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କ ଏଭଳି ସରଳ ଏବଂ ସ୍ନେହଭରା ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ, ମହାମହିମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିବାଦନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚକୋଲେଟ ପାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ପାଲଟିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କଏଦ କରିଥିଲେ । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏଭଳି ଜନସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତର ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମୃତିମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ମା’ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଟ୍ରେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲେ ମହାମହିମ, ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଲା ରେଶମ ସହର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
President distributes chocolates , ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ ମହାମହିମ । ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତପ୍ତପାଣି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ମହାମହିମଙ୍କ ସରଳ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ ଜିଣି ନେଇଥିଲା । ସହର ଉପକଣ୍ଠ ମହାମାୟୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାରକେଡ୍ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହଠାତ୍ ନିଜ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହ ହସି ହସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସହ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ।
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କ ଏଭଳି ସରଳ ଏବଂ ସ୍ନେହଭରା ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ, ମହାମହିମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିବାଦନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚକୋଲେଟ ପାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ପାଲଟିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କଏଦ କରିଥିଲେ । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏଭଳି ଜନସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତର ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମୃତିମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ମା’ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଟ୍ରେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲେ ମହାମହିମ, ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଲା ରେଶମ ସହର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର