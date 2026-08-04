ETV Bharat / Videos

ମନ ଜିଣିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଚକୋଲେଟ୍ - PRESIDENT ODISHA VISIT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ମନ ଜିଣିଲେ ମହାମହିମ; ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 4, 2026 at 2:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

President distributes chocolates , ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ ମହାମହିମ । ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତପ୍ତପାଣି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ମହାମହିମଙ୍କ ସରଳ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ ଜିଣି ନେଇଥିଲା । ସହର ଉପକଣ୍ଠ ମହାମାୟୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାରକେଡ୍  ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହଠାତ୍ ନିଜ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହ ହସି ହସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସହ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ।  

ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କ ଏଭଳି ସରଳ ଏବଂ ସ୍ନେହଭରା ବ୍ୟବହାର ଦେଖି  ଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ, ମହାମହିମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିବାଦନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚକୋଲେଟ ପାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ପାଲଟିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କଏଦ କରିଥିଲେ । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏଭଳି ଜନସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତର ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମୃତିମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ମା’ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଟ୍ରେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲେ ମହାମହିମ, ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଲା ରେଶମ ସହର

 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର 

President distributes chocolates , ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ ମହାମହିମ । ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତପ୍ତପାଣି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ମହାମହିମଙ୍କ ସରଳ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ ଜିଣି ନେଇଥିଲା । ସହର ଉପକଣ୍ଠ ମହାମାୟୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାରକେଡ୍  ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହଠାତ୍ ନିଜ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହ ହସି ହସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସହ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ।  

ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କ ଏଭଳି ସରଳ ଏବଂ ସ୍ନେହଭରା ବ୍ୟବହାର ଦେଖି  ଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ, ମହାମହିମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିବାଦନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚକୋଲେଟ ପାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ପାଲଟିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କଏଦ କରିଥିଲେ । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏଭଳି ଜନସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତର ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମୃତିମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ମା’ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଟ୍ରେନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲେ ମହାମହିମ, ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇଲା ରେଶମ ସହର

 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର 

For All Latest Updates

TAGGED:

PRESIDENT DROUPADI MURMU
PRESIDENT MURMU BERHAMPUR VISIT
ଚକୋଲେଟ ବାଣ୍ଟିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
PRESIDENT ODISHA VISIT
PRESIDENT DISTRIBUTES CHOCOLATES

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Fire Breaks Out In Passenger Train

Watch: ହୁତୁହୁତୁ ଜଳିଲା ଟ୍ରେନ କୋଚ୍‌, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ

August 3, 2026 at 1:40 PM IST
Floods break farmers' backbone, hectares of vegetable crops destroyed

ବନ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ

August 1, 2026 at 4:28 PM IST
Rescued elderly Man

ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ, ଜଳପ୍ରଳୟରୁ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ

August 1, 2026 at 11:00 AM IST
FLOOD WATER RELEASED IN RENGALI DAM

ଖୋଲିଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍, ୮ ନଂ ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ

July 30, 2026 at 7:20 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.