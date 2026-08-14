Live; ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ - ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 14, 2026 at 7:11 PM IST
PRESIDENT DROUPADI MURMU ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାତି ପାହିଲେ ଦେଶ ପାଳିବ 80 ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଅଭିଭାଷଣରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ୧୯୪୭ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ସେହି ଐତିହାସିକ ଦିନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।ଏହି ଦିନ ଦେଶବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଦେଶର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଏକ ଅବସର ।
PRESIDENT DROUPADI MURMU ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାତି ପାହିଲେ ଦେଶ ପାଳିବ 80 ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଅଭିଭାଷଣରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ୧୯୪୭ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ସେହି ଐତିହାସିକ ଦିନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।ଏହି ଦିନ ଦେଶବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଦେଶର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଏକ ଅବସର ।