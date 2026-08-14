ETV Bharat / Videos

Live; ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ - ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Live;ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2026 at 7:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PRESIDENT DROUPADI MURMU  ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାତି ପାହିଲେ ଦେଶ ପାଳିବ 80 ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଅଭିଭାଷଣରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ୧୯୪୭ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ସେହି ଐତିହାସିକ ଦିନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।ଏହି ଦିନ ଦେଶବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଦେଶର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଏକ ଅବସର ।

 

PRESIDENT DROUPADI MURMU  ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାତି ପାହିଲେ ଦେଶ ପାଳିବ 80 ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଅଭିଭାଷଣରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ୧୯୪୭ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ସେହି ଐତିହାସିକ ଦିନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।ଏହି ଦିନ ଦେଶବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଦେଶର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଏକ ଅବସର ।

 

For All Latest Updates

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY 2026
INDEPENDENCE DAY PRESIDENT ADDRESS
DROUPADI MURMU ADDRESS NATION
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ
PRESIDENT DROUPADI MURMU

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

NILADRI BIJE LIVE

LIVE: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ...

July 27, 2026 at 5:10 PM IST
Adhara Pana Live

Live: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରପଣା, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ

July 26, 2026 at 4:05 PM IST
Suna Besha 2026

LIVE: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶ, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ

July 25, 2026 at 4:02 PM IST
Puri Shree Jagannath Bahuda Yatra 2026 Live

Bahuda Yatra 2026 LIVE: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ

July 24, 2026 at 7:02 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.