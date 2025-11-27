ବିଧାନସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, LIVE - LIVE
Published : November 27, 2025 at 4:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ । ଆଉ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ । ପ୍ରଥମଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଦବୋଧନ ଦେଇନଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ହୋଇ ରହିବ ।
ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଭବନ ଆସିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଅନ୍ୟପଟେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେସନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆଜିଠୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ କାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହା ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 29ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି ।
