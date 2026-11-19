ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍' ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସଚେତନତା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 19, 2026 at 8:49 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 9:17 AM IST
ପୁରୀ: ଆସନ୍ନ ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ୍’କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅରଖକୁଦା ମେରାଇନ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଥାନା ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ‘ଆକଭାନ୍’କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀର ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଓ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ନିୟୋଜିତ ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସତର୍କତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଅବସରରେ ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ଓ ସତର୍କ ରହିବା, ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଜନସାଧାରଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଗୁଆ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ପୁରୀ: ଆସନ୍ନ ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ୍’କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅରଖକୁଦା ମେରାଇନ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଥାନା ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ‘ଆକଭାନ୍’କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀର ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଓ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ନିୟୋଜିତ ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସତର୍କତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଅବସରରେ ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ଓ ସତର୍କ ରହିବା, ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଜନସାଧାରଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଗୁଆ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ