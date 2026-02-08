ETV Bharat / Videos

Watch: ପ୍ରାଚୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପରିକ୍ରମା, ସାଧୁସନ୍ଥ-ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ସାମିଲ - PRACHI RIVER PARIKRAMA

ପ୍ରାଚୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପରିକ୍ରମା, ସାଧୁସନ୍ଥ-ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ସାମିଲ (ETV Bharat Odisha)

Published : February 8, 2026 at 2:40 PM IST

Prachi River Parikrama ନିଆଳି: ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଳକ ଅନ୍ଧକପିଳେଶ୍ବର ଶୈବପୀଠ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ପରିକ୍ରମା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ପରିକ୍ରମା ଦେଉଳିମଠରେ ଶେଷ ହେବ । ତେବେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର)ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରିକ୍ରମା ସପ୍ତାହେ ଧରି ଚାଲିବ । 

 

15 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାଚୀ ପରିକ୍ରମା:

ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ପରିକ୍ରମା ନିଆଳି ବ୍ଳକ ନୂଆଗାଁ, ମାଧବାନନ୍ଦ ଜିୟୁ ଦେଇ ଚାରିଛକ, ନୂଆହାଟ, କାକଟପୁର ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଦେବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ । ଯାହା ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଛି । ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମିଶନ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବହନ କରିଥିବା ମୃତ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରାଚୀ ଅବବାହିକାରେ ମଠ, ମନ୍ଦିର ଓ ଇତିହାସକୁ ପୁର୍ନଜୀବିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାଚୀ ପରିକ୍ରମା ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଶୁଖିଲେ ସମାଜ ଶୁଖିଯିବ, ତେଣୁ ଏବେଠୁ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରାଚୀ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ହୃତପିଣ୍ଡ । ଏବେ ନଜଗିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ । ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଲେ ପ୍ରାଚୀ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପ୍ରାଚୀ ପରିକ୍ରମା ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ଯକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । 

ସାଧାରଣଲୋକେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ:

ସ୍ବାମୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ ମହାରାଜା କହିଛନ୍ତି, ‘୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମିଶନ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ପରିକ୍ରମା ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।’ 

50 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା..


ସେହିପରି ପ୍ରାଚୀ ଗବେଷକ ହଂସନାଥ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମେ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ପ୍ରାଚୀ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାଁରେ ନୂଆହାଟ ମଧୂବନ ଆଶ୍ରମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ‌। ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ବାବଧାନରେ ୧୫ ଧରି ପ୍ରାଚୀ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର କିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ପ୍ରାଚୀର ଇତିହାସ କାଭଳି ଫେରି ପାଇବ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ । ପ୍ରାଚୀ ତଟରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଏବଂ ଦ୍ବାଦଶଶମ୍ଭୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାଚୀ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଉଥିଲା ଏବେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଚୀ ପରିକ୍ରମାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ।’

ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ନ୍ଯାୟବ୍ରତ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ‘ମା' ସରସ୍ଵତୀ ତଥା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ପରିକ୍ରମା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ସାଧୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାନ୍ତି ସେଠାରେ ବିକାଶ ହୁଏ । ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାର ପରିଚୟ ଫେରିପାଇବ ।’ 

 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି 

TAGGED:

PRACHI PARIKRAMA
NIALI PRACHI RIVER
PROTECT OF PRACHI RIVER
ନିଆଳି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ
PRACHI RIVER PARIKRAMA

